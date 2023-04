Κόσμος

Ινδία: δολοφόνησαν στον “αέρα” πρώην βουλευτή (βίντεο)

Παριστάνοντας τους δημοσιογράφους, πλησίασαν τους δύο άνδρες και τους πυροβόλησαν εν ψυχρώ.

Ένα συνταρακτικό περιστατικό βίας, έλαβε χώρα στην Ινδία, όταν άνδρες δολοφόνησαν εν ψυχρώ, ζωντανά στον "αέρα" έναν πρώην βουλευτή και τον αδερφό του.

Ο πρώην πολιτικός, Ατίκ Αχμέντ, φαίνεται πως είχε "πλούσιο" ποινικό βιογραφικό, με δεκάδες κατηγορίες για απαγωγές, φόνους και εκβιασμούς τα τελευταία 20 χρόνια. Τον Μάρτιο μάλιστα, το δικαστήριο τον είχε καταδικάσει, μαζί με άλλους δύο άνδρες, σε ισόβια για απαγωγή.

Το περιστατικό συνέβη αργά το Σάββατο ενώ μεταφέρονταν στο νοσοκομείο μιλούσε μαζί τον αδελφό του σε δημοσιογράφους σχετικά με τον θάνατο του έφηβου γιου του, πριν από λίγες ημέρες, από αστυνομικά πυρά. Και οι δύο ήταν με χειροπέδες στα χέρια και με τη συνοδεία αστυνομικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες ήρθαν με μοτοσικλέτες και εμφανίστηκαν ως δημοσιογράφοι. «Κατάφεραν να πλησιάσουν τον Ατίκ και τον αδελφό του (…) και τους πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση. Και οι δύο υπέστησαν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι. Όλα συνέβησαν μέσα σε δευτερόλεπτα», ανέφερε αστυνομικός.

Οι άνδρες στη συνέχεια παραδόθηκαν. Η αστυνομία δεν είπε αν ερευνά πιθανό θρησκευτικό κίνητρο για τις δολοφονίες των δύο μουσουλμάνων.





