Λαμία: ασθενής επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια

Ο άνδρας, προσπάθησε να πιάσει από τον λαιμό τη νοσηλεύτρια ενώ φώναζε και έβριζε.

Επεισόδιο σημειώθηκε ανήμερα του μεγάλου Σαββάτου, στο Νοσοκομείο της Λαμίας, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σε νοσηλεύτρια.

Πιο συγκεκριμένα, χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας το Μεγάλο Σάββατο (15/4) στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, όταν ασθενής που είχε προσέρθει με προκάρδιο άλγος, επιτέθηκε στη νοσηλεύτρια υποδοχής.

Η τελευταία ακολουθώντας το πρωτόκολλο ζήτησε από τον ασθενή να του πάρει πρώτα το ιστορικό και να προχωρήσει σε καρδιογράφημα, όμως εκείνος επέμενε να τον δει απευθείας γιατρός.

Επιχείρησε μάλιστα να την πιάσει από το λαιμό ξεστομίζοντας συγχρόνως άσχημες λέξεις. Ευτυχώς ο υπάλληλος σεκιούριτυ που είχε αντιληφθεί την ένταση στις φωνές του ασθενή, επενέβη εγκαίρως και προστάτευσε τη νοσηλεύτρια, η οποία πάντως απέκτησε μια γρατσουνιά στο χέρι.

Ο ασθενής εξετάστηκε κανονικά, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω νοσηλεία, ωστόσο για το επεισόδιο ενημερώθηκε τόσο η αστυνομία όσο και η διοίκηση του Ιδρύματος, που θα προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά για την επιθετική συμπεριφορά του άνδρα.

Σύμφωνα με το Διοικητή Ανδρέα Κολοκυθά πάγια αρχή τους είναι η προστασία του προσωπικού και των ασθενών, καθώς και η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του Νοσοκομείου και δε θα επιτρέψουν σε κανέναν τη διασάλευση της. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι και στο πρόσφατο παρελθόν ακολουθήθηκε η δικαστική οδός, σε ανάλογο περιστατικό, ενώ πριν λίγο διάστημα υπήρξε δικαστική απόφαση για άλλο συμβάν, για το οποίο ο υπαίτιος καταδικάστηκε σε 9 μήνες φυλακή.

lamiareport.gr

