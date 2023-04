Κοινωνία

Τροχαίο: Τούμπαρε βανάκι στη Λαμία (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο στην Λαμία. Τούμπαρε βανάκι και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα επαγγελματικό βαν κινούταν κανονικά επί της οδού Αγράφων με κατεύθυνση προς Νέα Άμπλιανη. Η οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου παραβίασε το STOP της οδού Παπαμαύρου, με αποτέλεσμα τα δυο οχήματα να συγκρουστούν.

Από τη σφοδρή σύγκρουση το βαν ανατράπηκε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.

Πηγή: lamiareport.gr

