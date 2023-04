Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρίστος Καράς

Έφυγε από τη ζωή ο ζωγράφος Χρίστος Καράς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αποκαλούμενης «γενιάς του ‘60».



Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 93 ετών ο ζωγράφος Χρίστος Καράς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αποκαλούμενης «γενιάς του ‘60».

Ο Χρίστος Καρράς γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις 9 Δεκεμβρίου 1930 και σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Το 1951 γράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών των Αθηνών και όταν παίρνει το δίπλωμά του (1955) φεύγει με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (1957) και σπουδάζει φρέσκο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού για τρία χρόνια ενώ θα μείνει στη γαλλική πρωτεύουσα μέχρι το 1963.

Συγχρόνως ταξιδεύει στο Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία και Αγγλία. Αργότερα πραγματοποιεί πολλά ταξίδια στη Βενετία, Βασιλεία, Κάσσελ, Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, παρακολουθώντας τις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις.

Το 2001, βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο του έργου του ενώ το 2004 δημιούργησε τη μνημειακή σύνθεση «Διαστημική Ποίηση», για το Σταθμό Χαλανδρίου του Μετρό.

