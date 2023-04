Κόσμος

Μιανμάρ: Η χούντα απελευθέρωσε χιλιάδες φυλακισμένους

Η απελευθέρωση έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού της βουδιστικής πρωτοχρονιάς.

Η χούντα της Μιανμάρ απελευθέρωσε 3.113 φυλακισμένους, μεταξύ των οποίων 98 ξένους, με την ευκαιρία της παραδοσιακής Πρωτοχρονιάς που εορτάζεται σήμερα στη χώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού καθεστώτος που δημοσιεύθηκε σε φιλοστρατιωτικά κανάλια στο Telegram.

Η στρατιωτική κυβέρνηση έχει φυλακίσει χιλιάδες αντικαθεστωτικούς και φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές από τότε που ανήλθε στην εξουσία το 2021 και έχει καταστείλει βίαια διαδηλώσεις, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Ο αντιστράτηγος Αούνγκ Λιν Ντουέ, υφυπουργός της χούντας, ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η αμνηστία αποτελεί «εορτασμό για την Πρωτοχρονιά της Μιανμάρ προκειμένου να φέρει χαρά στον λαό και να περιορίσει τις ανθρωπιστικές ανησυχίες».

Εκπρόσωπος της χούντας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο και δεν έγινε σαφές ποιους αφορούσε η αμνηστία που δόθηκε σήμερα.

Η ανατραπείσα ηγέτις Αούνγκ Σαν Σου Τσι, βραβευμένη με Νόμπελ και βασική μορφή της αντίδρασης προς το στρατιωτικό καθεστώς, εκτίει ποινή κάθειρξης 33 ετών ύστερα από μαραθώνιο δικών που καταδικάστηκαν διεθνώς ως παρωδία.

Η χούντα έχει επίσης συλλάβει άλλα σημαίνοντα μέλη της κυβέρνησης της Σου Τσι, την οποία ανέτρεψε ο στρατός στο πραξικόπημα του 2021.

Τουλάχιστον 17.460 άνθρωποι παραμένουν σε καθεστώς κράτησης και 3.240 έχουν σκοτωθεί από τη χούντα, σύμφωνα με την Ένωση Αρωγής στους Πολιτικούς Κρατούμενους.

Η χούντα περιοδικά χορηγεί αμνηστία σε φυλακισμένους αλλά ο αριθμός τους για το 2023 και το 2022 είναι ένα μέρος των 23.000 που απελευθερώθηκαν κατά την ίδια βουδιστική εορτή το 2021. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλοί ηγέτες από όλο τον κόσμο έχουν καλέσει κατ’ επανάληψη τη χούντα να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους.

