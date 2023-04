Αθλητικά

Παγκόσμια κατάταξη τένις: “Έπεσε” ο Τσιτσιπάς, αμετακίνητη η Σάκκαρη

Ο αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά από το Τέιλορ Φριτζ θα του κοστίσει πολλούς βαθμούς στην Παγκόσμια κατάταξη.

O αποκλεισμός του Στέφανου Τσιτσιπά στα προημιτελικά του Master 1000 του Μόντε Κάρλο, ανάγκασε-όπως ήταν ήδη γνωστό- στην υποχώρηση του στην 5η θέση -από την 3η- στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας τένις (ATP), αφού έχασε 820 βαθμούς , με αποτέλεσμα να έχει πλέον 4.950.

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη απώλεια βαθμών στις πρώτες 30 θέσεις της κατάταξης.

Στην κορυφή παρέμεινε στην κορυφή ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μπροστά από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ από μία θέση ανέβηκαν ο Κάσπερ Ρούουντ και ο Ντανιίλ Μεντβένεφ, 3ος και 4ος αντίστοιχα, για να προσπεράσουν τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο νικητής του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο Αντρέι Ρούμπλεφ παρέμεινε στην 6η θέση.

Η πρώτη δεκάδα της ATP έχει ως εξής:

Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 7.240 βαθμοί Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 6.770 Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 5.255 Ντανίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 5.240 Στέφανος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 4.950 Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 4.830 Χόλγκερ Ρούνε (Νορβηγία) 3.865 Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 3.525 Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.450 Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.245

Η Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο 9 του κόσμου, δεν άλλαξε η πρώτη 10αδα

Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε κι αυτήν την εβδομάδα στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, που διατηρεί η WTA. Στην πρώτη θέση και με τεράστια διαφορά από τις συναθλήτριες της παραμένει η Πολωνή πρωταθλήτρια, Ιγκα Σβιάτεκ, ενώ ακολουθεί η Αρίνα Σαμπαλένκα από τη Λευκορωσία, με Αμερικανίδα Τζέσικα Πέγκουλα να ολοκληρώνει το βάθρο.

Η κατάταξη της πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής:

Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.975 βαθμοί Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 6.891 Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.735 Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 5.031 Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 4.990 Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 4.346 Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 4.305 Ντάρια Καζάτκινα (Λευκορωσία) 3.505 Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 3.191 Πέτρα Κβίτοβα (Τσεχία) 3.162