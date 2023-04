Οικονομία

Τρόλεϊ: Στάση εργασίας των εργαζομένων

Στάση εργασίας την Πέμπτη στα τρόλεϊ. Ποιες ώρες δεν θα κινηθούν.

Στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 16:00 έχουν εξαγγείλει για την Πέμπτη 20 Απριλίου οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε την πραγματοποίηση της τρίτης εξ αναβολής γενικής συνέλευσης, στο αμαξοστάσιο Αττικής, με θέματα τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.

Τα οχήματα αναμένεται να αρχίσουν να αποσύρονται από τις 10:00 π.μ. ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 17:00.

