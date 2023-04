Κοινωνία

Πάσχα: Επιστροφή των εκδρομέων με κίνηση και ουρές στα διόδια (εικόνες)

Με δυσκολία γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική. Που παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις.



Με δυσκολία γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική, καθώς ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Σύμφωνα με την Τροχαία Αττικής, οι καθυστερήσεις ξεκινούν λίγο μετά το Κιάτο, ενώ αρκετά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό κομμάτι από την Κόρινθο έως τους Αγίους Θεόδωρους και από Κινέτα έως Μέγαρα.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια του Καλαμακίου, όπου παρατηρείται ανάσχεση 200 μέτρων.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην Αθηνών-Λαμίας, όπου οι οδηγοί θα συναντήσουν καθυστερήσεις λίγο πριν από τη Μαλακάσα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στο ρεύμα εισόδου στα διόδια Αφιδνών έχουν ανοίξει 34 ταμεία για την εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ στα διόδια Ελευσίνας λειτουργούν περισσότερα από 20 ταμεία.

Επίσης, αυξημένη είναι κίνηση στην Ιονία Οδό και στα διόδια στην γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 22:00 το βραδύ απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εισόδους των εθνικών οδών, όλων των φορτηγών μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

