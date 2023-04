Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία – Λαβρόφ: Θέλουμε να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν

«Συμφέρον» της Μόσχας να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν η εμπόλεμη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ της Ρωσίας.

Η Μόσχα επιθυμεί να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία «το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Βραζιλία.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Μάουρο Βιεϊρά, ο Λαβρόφ ευχαρίστησε τη Βραζιλία που «κατανοεί πώς ξεκίνησε η κατάσταση στην Ουκρανία» και πρόσθεσε ότι η Μόσχα έχει «συμφέρον» να τελειώσει η σύγκρουση το συντομότερο δυνατόν.

Ο Βιεϊρά είπε ότι συζήτησε με τον Λαβρόφ τις πρόσφατες εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία καθώς και θέματα διμερούς ενδιαφέροντος. Είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι επανέλαβε την πρόθεση της Βραζιλίας να συγκροτήσει μια ομάδα χωρών που θα διαπραγματευτεί την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η χώρα του τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός και κατά της επιβολής μονομερών κυρώσεων.

Η Ρωσία έχει πει κατ’ επανάληψη ότι για οποιαδήποτε διευθέτηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι «πραγματικότητες» που έχουν δημιουργηθεί με τη μονομερή προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ωστόσο ελέγχουν μόνο εν μέρει αυτές τις επαρχίες.

Η Ρωσία ισχυρίζεται επίσης ότι αναγκάστηκε να επέμβει στην Ουκρανία, πέρσι τον Φεβρουάριο, για να υπερασπιστεί τους ρωσόφωνους και να εμποδίσει τη Δύση να χρησιμοποιεί την Ουκρανία για να απειλεί την ασφάλειά της. Το Κίεβο και η Δύση απορρίπτουν τους ισχυρισμούς αυτούς ως αβάσιμα προσχήματα για έναν κατακτητική πόλεμο, στον οποίο έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι και πολλές ουκρανικές πόλεις υπέστησαν μεγάλες καταστροφές.

