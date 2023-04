Παράξενα

Νέα Υόρκη: Συλλήψεις για “μυστικό αστυνομικό τμήμα”

Παράνομο αστυνομικό τμήμα είχαν ιδρύσει πολίτες της Νέας Υόρκης. Διώξεις και συλλήψεις για τη λειτουργία του.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν δύο κατοίκους της Νέας Υόρκης που φέρονται ότι είχαν ιδρύσει ένα κινεζικό «μυστικό αστυνομικό τμήμα» στην Τσάιναταουν του Μανχάταν, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μπρούκλιν.

Οι Λιου Τζιανουάνγκ, 61 ετών και Τσεν Τζινπίνγκ, 59 ετών, κατηγορούνται ότι συνωμότησαν με σκοπό να δράσουν ως πράκτορες της κινεζικής κυβέρνησης χωρίς να ενημερώσουν τις αμερικανικές αρχές, καθώς και για παρακώλυση της δικαιοσύνης. Αναμένεται ότι θα προσαχθούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στο Μπρούκλιν αργότερα σήμερα.

«Αυτή η δίωξη αποκαλύπτει την κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του έθνους μας από την κινεζική κυβέρνηση, με τη σύσταση ενός μυστικού αστυνομικού τμήματος στην καρδιά της Νέας Υόρκης», σχολίασε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπρίον Πις σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το 2018 ο Λου επιχείρησε να πείσει ένα πρόσωπο που θεωρείται φυγόδικος στην Κίνα να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το πρόσωπο αυτό φέρεται ότι παρενοχλήθηκε και απειλήθηκε. Το 2022 η κυβέρνηση της Κίνας ζήτησε από τον Λου να βοηθήσει στον εντοπισμό ενός ατόμου που ζούσε στην Καλιφόρνια και θεωρείτο ακτιβιστής υπέρ της δημοκρατίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν στο FBI ότι διέγραψαν τις επικοινωνίες τους με έναν Κινέζο κυβερνητικό αξιωματούχο αφού πληροφορήθηκαν ότι είχαν μπει στο στόχαστρο μιας έρευνας.

Στο πλαίσιο μιας άλλης, διακριτής έρευνας, ασκήθηκαν διώξεις σε 34 «αξιωματούχους του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας» της Κίνα για συμμετοχή σε έναν «πυρήνα» που παρενοχλούσε Κινέζους ακτιβιστές και αντιφρονούντες εκτός της χώρας «κυρίως εδώ, στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ο Πις σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. Ο πυρήνας αυτός διέθετε μια «φάρμα τρολ» στο διαδίκτυο και δημιουργούσε χιλιάδες ψεύτικα προφίλ τα οποία χρησιμοποιούσε για να παρενοχλεί και να απειλεί αντιφρονούντες και ακτιβιστές. Όλοι οι ύποπτοι «κατοικούν στην Κίνα», διευκρίνισε.

Σε μια τρίτη έρευνα, δέκα ύποπτοι, μεταξύ των οποίων οκτώ αξιωματούχοι της κινεζικής κυβέρνησης και ένα πρώην στέλεχος αμερικανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών που εργαζόταν στην Κίνα, κατηγορούνται για διαδικτυακή παρενόχληση και αποκάλυψη της ταυτότητας αντιφρονούντων. Σε παλαιότερα ρεπορτάζ τους, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο ένας από τους υπόπτους ήταν το Zoom.

