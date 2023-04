Life

Κάρολος – Καμίλα: Η κις λορέν που θα διαδεχθεί το “κοτόπουλο της στέψης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνταγή του κυρίως πιάτου που θα προσφέρουν στους καλεσμένους τους, παρουσιάστηκε σε ένα σύντομο βίντεο στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter.

Μετά το «κοτόπουλο της στέψης», που είχε σερβίρει η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ το 1953, ο Κάρολος και η Καμίλα ανακοίνωσαν σήμερα τη συνταγή που επέλεξαν για τη δική τους ενθρόνιση: μια κις λορέν με σπανάκι, φασόλια και εστραγκόν.

Ο βασιλιάς και η βασιλική σύζυγος, η στέψη των οποίων είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου, επέλεξαν οι ίδιοι αυτή τη συνταγή, την οποία παρουσίασαν και σε ένα σύντομο βίντεο στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Twitter Η κις λορέν είναι πολύ συνηθισμένο πιάτο στη Γαλλία, όμως δεν συνηθίζεται στη Βρετανία.

Εκτός από σπανάκι, βρασμένα φασόλια και εστραγκόν, η συνταγή περιλαμβάνει γάλα, κρέμα γάλακτος, αυγά και, φυσικά, τυρί τσένταρ. Είναι ένα πιάτο που «προσαρμόζεται εύκολα στα διαφορετικά γούστα και προτιμήσεις του καθενός» ενώ μπορεί να φαγωθεί «ζεστό ή κρύο, με πράσινη σαλάτα και πατάτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρόπολη: Μαχαίρωσαν νεαρό για να τον ληστέψουν

Αλέξης Γεωργούλης: Η καταγγελία, η απομάκρυνση από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις

Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε