Revenge porn: Χειροπέδες σε 25χρονο μετά την καταγγελία δύο νεαρών γυναικών

Ο 25χρονος είχε σχέση με μια από τις κοπέλες που προχώρησαν σε καταγγελία και φέρεται να κατείχε υλικό με προσωπικές στιγμές.



Στη σύλληψη ενός 25χρονου άνδρα στην Πάτρα, προχώρησαν χθες Δευτέρα του Πάσχα αστυνομικοί ύστερα από καταγγελίες σε βάρος του για εκδικητική πορνογραφία.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι καταγγελίες έχουν γίνει από δυο συνομήλικες με τον δράστη γυναίκες, από το Αγρίνιο και το Μεσολόγγι.

Από την έρευνα προέκυψε πως ο 25χρονος διατηρούσε σχέση με μια από τις δυο νεαρές και κατείχε υλικό με προσωπικές στιγμές μαζί της. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν αυτό το υλικό το χρησιμοποίησε ή το μοίρασε σε τρίτους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Αφέθηκε ελεύθερος ενώ την έρευνα διεξάγει η Ασφάλεια Μεσολογγίου.

Πηγή: agriniopress.gr

