Κίνα: φονική πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο Πεκίνο

Πολλοί άνρθωποι βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο Πεκίνο.

Είκοσι ένας άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην ανατολική πτέρυγα νοσοκομείου του Πεκίνου, στην Κίνα, στο τμήμα νοσηλείας ασθενών, σύμφωνα με την Beijing Daily.

Η φωτιά ξέσπασε στις 12.57 το μεσημέρι τοπική ώρα (07.57 ώρα Ελλάδας), όταν η πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά που κατασβέστηκε λίγο αργότερα, στις 13.33, αμέσως μόλις έσπευσε η ομάδα εκτάκτων καταστάσεων στο σημείο του ατυχήματος, στο Νοσοκομείο Τσάνγκφενγκ του Πεκίνου, στην περιοχή Φενγκτάι, γράφει η εφημερίδα.

Συνολικά 71 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το νοσοκομείο και μεταφέρθηκαν σε άλλες εγκαταστάσεις μετά την επιχείρηση διάσωσης. Έως τις 6 το απόγευμα (14.00 ώρα Ελλάδας) 21 άνθρωποι είχαν πεθάνει μετά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο για θεραπεία, γράφει η εφημερίδα.

"Είναι τραγικό. Μπορούσα να δω το δυστύχημα από το παράθυρο του σπιτιού μου. Πολλοί άνθρωποι στέκονταν πάνω στην εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού συστήματος το μεσημέρι, και ορισμένοι πήδησαν κάτω", δήλωσε ένας χρήστης της διαδικτυακής εφαρμογής Weibo.

Οι φωτιές στα νοσοκομεία είναι σπάνιες στην Κίνα και η αιτία της πυρκαγιάς στο νοσοκομείο ερευνάται.

