Δέσποινα Γερουλάνου: το συγκινητικό αντίο του αδερφού της, Παύλου

Με μία ανάρτηση, αποχαιρέτισε την αδερφή του που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, ο Παύλος Γερουλάνος. Πότε θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της.

Βαρύ είναι το πένθος για τον Πάυλο Γερουλάνο, καθώς την Τρίτη, έφυγε από τη ζωή, η αδερφή του Δέσποινα, ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία σε ΜΕΘ ιδιωτικού θεραπευτηρίου της Αθήνας, με λοίμωξη του αναπνευστικού.

Η Δέσποινα Γερουλάνου, τα τελευταία χρόνια ήταν πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνα 2023 και από το 1994 ήταν διευθύντρια των Γκαλερί του Μουσείου Μπενάκη.

Ο Παύλος Γερουλάνος, με μία συγκινητική ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρέτισε την αδερφή του, με ένα τραγούδι των «Dead can dance», στη λεζάντα του οποίου έγραψε: «Αντίο αδελφούλα μου… Σ/ αγαπώ πολύ. Αντίο».

Η κηδεία της Δέσποινας Γερουλάνου θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Πέμπτη (20.04.2023) και στη συνέχεια η σορός της θα αποτεφρωθεί.

