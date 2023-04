Αθλητικά

Champions League: Μίλαν και Ρεάλ στα ημιτελικά

Η Ρεάλ ζευγάρωσε τις νίκες της, ενώ η Μίλαν στάθηκε όρθια στην Νάπολη.

Συνολικά 21 Κύπελλα Πρωταθλητριών έχουν κατακτήσει η Ρεάλ Μαδρίτης (14) και η Μίλαν (7), οι ομάδες με τα περισσότερα τρόπαια στην Ιστορία του θεσμού. Η τεράστια εμπειρία τους, σε συνδυασμό με τις νίκες τους στους πρώτους αγώνες των προημιτελικών, τις οδηγήσε στους «4» του εφετινού Champions League.

Η Ρεάλ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ροντρίγκο, νίκησε την Τσέλσι με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», σκορ με το οποίο είχε επικρατήσει και στη Μαδρίτη και έτσι θα συμμετάσχει για 32ο φορά σε ημιτελική φάση. Η πολύ μεγάλη απόκρουση του Κουρτουά στο σουτ του Κουκουρέγια στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ήταν η πιο κομβική φάση του αγώνα στον οποίο ο Τόνι Κρόος συμπλήρωσε 150 ματς στα κύπελλα Ευρώπης (137 στο Champions League).

Στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» η Μίλαν απέδειξε ξανά ότι είναι η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει εφέτος να «στριμώξει» τη Νάπολι. Οι «ροσονέρι» πήραν ισοπαλία 1-1 (είχαν επικρατήσει 1-0 στον α΄ αγώνα) με τον Ζιρού να ανοίγει το σκορ στο 43΄ μετά από «μυθική» κούρσα 60 μέτρων του Ραφαέλ Λεάο.

Νωρίτερα ο Γάλλος σκόρερ είχε χάσει πέναλτι (απέκρουσε ο Μερέ σε 22΄). Πέναλτι έχασε και ο νέος σουπερ σταρ των «Παρτενοπέι», Κβίτσα Κβαρατσκέλια, καθώς ο Μανιάν απέκρουσε στο 82΄ και έτσι αποφεύχθηκε το... θρίλερ του τελευταίου δεκάλεπτου. Ο Όσιμεν ισοφάρισε, δευτερόλεπτα πριν το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Η Μίλαν επιστρέφει στους ημιτελικούς οποιασδήποτε διοργάνωσης μετά από 16 χρόνια και το 2007, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό της Αθήνας.

