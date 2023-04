Κόσμος

Νέα Υόρκη: Φονική κατάρρευση πάρκινγκ (εικόνες)

Οι αρχές χρησιμοποιούν UAVs και ρομποτικό «σκυλί» για να αποφύγουν την ανάπτυξη μελών σωστικών συνεργείων μέσα στο κτήριο

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες Τρίτη όταν κατέρρευσε μεγάλο μέρος κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων στο νότιο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσαν οι αρχές της μητρόπολης.

«Υπήρχαν έξι εργαζόμενοι στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσής του. Οι τέσσερις από αυτούς εισήχθησαν σε νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Ένας άνθρωπος είναι νεκρός κι ένας άνθρωπος αρνήθηκε να δεχτεί περίθαλψη», είπε ο Τζον Εσπόζιτο, αξιωματικός της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αυτοκίνητα κάποια από τα οποία έχουν σωριαστεί το ένα πάνω στο άλλο ή έχουν αναποδογυρίσει και καπνό να αναδίδεται από το κτίριο που κατέρρευσε.

Η δομή είναι «ασταθής», τόνισε ο δήμαρχος Νέας Υόρκης, ο Έρικ Άνταμς, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση για να εξακριβωθεί αν υπάρχουν κι άλλοι παγιδευμένοι στα συντρίμμια παραμένει σε εξέλιξη. Το πάρκινγκ κατέρρευσε «ως το υπόγειο», είπε αξιωματούχος του δήμου.

Οι αρχές χρησιμοποιούν UAVs και ρομποτικό «σκυλί» για να αποφύγουν την ανάπτυξη μελών σωστικών συνεργείων μέσα στο κτήριο, καθώς το τμήμα του που παραμένει όρθιο υπάρχει ακόμη κίνδυνος να υποχωρήσει.

