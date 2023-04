Πολιτική

Κορογιαννάκης για Γεωργούλη: Υπερβολική η χρονική διάρκεια της έρευνας των βελγικών Αρχών

«Η ποινή που προβλέπεται στο Βέλγιο για βιασμό είναι από 5 έως 10 χρόνια και εκτίεται κανονικά και ολόκληρη», διευκρίνισε ο γνωστός νομικός.

Ο δικηγόρος Νίκος Κορογιαννάκης, που δραστηριοποιείται στις Βρυξέλλες, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για το θέμα που έχει ανακύψει με τις καταγγελίες σε βάρος του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη.

Μιλώντας για τη χρονική διάρκεια της υπόθεσης, χαρακτήρισε «υπερβολική» την χρονική διάρκεια της έρευνας της βελγικής δικαιοσύνης και την απέδωσε προφανώς σε «δυσλειτουργία της βελγικής εισαγγελίας».

«Η Μέτσολα έλαβε το αίτημα για άρση της ασυλίας του Γεωργούλη, μετά την τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και την ανακοίνωσε ως είχε υποχρέωση πριν από την επόμενη συνεδρίαση», ανέφερε στη συνέχεια.

Επανερχόμενος στο θέμα της χρονικής διάρκειας της έρευνας και ερωτηθείς σχετικά, είπε πως δεν πιστεύει ότι ο κορονοϊός μπορεί να αποτέλεσε αιτία για τη μεγάλη καθυστέρηση.

Σχολιάζοντας την δήλωση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπης Τσαπανίδου, ότι το κόμμα της είχε αποταθεί στις Αρχές για να ρωτήσει αν υπήρχε κάποιο θέμα με τον κ. Γεωργούλη, όταν είχαν κυκλοφορήσει κάποιες φήμες, είπε «πως αυτό δε θα μπορούσε να γίνει καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις και όσο η έρευνα είναι σε εξέλιξη δεν δίνονται πληροφορίες».

Τέλος αναφορικά με το θέμα των ποινών, είπε πως η βαρύτερη κατηγορία αφορά τον βιασμό και η ποινή που προβλέπεται στο Βέλγιο είναι από 5 έως 10 χρόνια, διευκρινίζοντας όμως ότι η ποινή που θα επιβληθεί αν ο κ. Γεωργούλης κριθεί ένοχος θα εκτιθεί κανονικά.

Ο Δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», συμφώνησε ότι η χρονική διάρκεια της έρευνας των βελγικών Αρχών για την περίπτωση του κ. Γεωργούλη ήταν πολύ μεγάλη και έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της κυρίας Καϊλή που σε αντίθεση με την περίπτωση του κ. Γεωργούλη η διαδικασία ήταν εξαιρετικά γρήγορη.

Σκληρή κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του κ. Γεωργούλη, εξαπέλυσε η δικηγόρος και η υποψήφια βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, Εβίτα Βαρελά, υπογραμμίζοντας πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδειξε εξαιρετικά αργά αντανακλαστικά καθώς η περίπτωση του κ. Γεωργούλη όπως ήδη έχουν παραδεχθεί ήταν υπ’ όψη της ηγεσίας του κόμματος εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

