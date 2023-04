Τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρικό πατίνι

Κοινωνία

Πρόκειται για το δεύτερο δυστύχημα, μέσα σε λίγες μέρες, με ηλεκτρικό πατίνι, στις Κυκλάδες.

Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο αυτή τη φορά στο νησί της Πάρου με θύμα έναν ακόμα νεαρό άνθρωπο.

Πιο αναλυτικά τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, λίγο μετά τις 10 στο νησί της Πάρου, όταν ένας 60χρονος με καταγωγή από την Αλβανία παρέσυρε έναν νεαρό 26 ετών, οποίος οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του Αμπελά στην Πάρο. Ο νεαρός Έλληνας οδηγός της ηλεκτρινού πατινιού μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού αλλά τελικά δε κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή καταλήγοντας λίγο μετά τις 17:00.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα της Πάρου.

Αυτό είναι το δεύτερο τροχαίο δυστύχημα με ηλεκτρονικό πατίνι στις Κυκλάδες, μέσα σε λίγες ημέρες, σύμφωνα με το cyclades24.gr.

