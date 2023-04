Life

“Ρυθμός 94.9”: Ο Νίκος Βέρτης στο στούντιο του “ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια "χορταστική" και αποκαλυπτική συνέντευξη του Νίκου Βέρτη, στην αγαπημένη ραδιοφωνική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταιμού “Ρυθμός 94.9”.

Ο Νίκος Βέρτης σε μια αποκλειστική συνέντευξη στον ΡΥΘΜΟ 94.9!

O πιο επιτυχημένος, επιδραστικός ερμηνευτής και δημιουργός, έρχεται στον ΡΥΘΜΟ 94.9 για μια αποκλειστική και σπάνια συνέντευξη στην παρέα της πρωινής εκπομπής του σταθμού «ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ», με τον Κώστα Μαλιάτση, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Φελίσια Τσαλαπάτη! Ο αγαπημένος καλλιτέχνης θα μοιραστεί μοναδικές στιγμές και θα απαντήσει ζωντανά στις ερωτήσεις των ακροατών.

Στείλτε στο Viber του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, στον αριθμό 6937 949 949, τα ηχητικά σας μηνύματα με τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε στον Νίκο Βέρτη κι εκείνος θα απαντήσει στον αέρα της εκπομπής!

Την Παρασκευή 21 Απριλίου στις 10:00 το πρωί, ο Νίκος Βέρτης θα βρεθεί ζωντανά στο στούντιο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 και στην παρέα του «ΜΟΡΝΙ ΚΡΟΥ» για μια αποκλειστική συνέντευξη!

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

Άκου ΡΥΘΜΟ 94.9 online ή κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή σε AppStore & Google Play

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

“The 2Night Show” - Τσούτσα: H υποκριτική, η σχέση με την Σολωμού και η μεγάλη απώλεια (βίντεο)