“The 2Night Show” - Χριστίνα Καμενίτσα: Το MMA, το “κλουβί” και ο Σάκης Ρουβάς (βίντεο)

Τι είπε η Χριστίνα Καμενίτσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την μητέρα της, τα κερασμένα… κουλουράκια στον αντίπαλο και την προπόνηση των γυναικών.

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» την Τρίτη του Πάσχα, ήταν η Χριστίνα Καμενίτσα.

Η γυμνάστρια και πρωταθλήτρια ΜΜΑ, μίλησε για το πιο «σκληρό» άθλημα του κόσμου, για τις ζόρικες στιγμές που έχει ζήσει στο «κλουβί», αλλά και για την καθημερινότητά της.

Εξήγησε γιατί η μητέρα της, στον πρώτο αγώνα που έπαιξε, πρόσφερε κουλουράκια στην αντίπαλό της, αλλά και για ποιον λόγο η ίδια ασχολήθηκε με την προπονητική σε γυναίκες;

Ακόμη, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που παίζει ο διαιτητής, στη ζωή και στην ασφάλεια των αθλητών ΜΜΑ και περιέγραψε τον «κόντρα ρόλο» που ανακαλύπτουν όσοι την γνωρίζουν... χωρίς «γάντια», εξηγώντας γιατί επιλέγει να λύνει τις διαφορές της, μόνο εντός ρινγκ.

Η Χριστίνα Καμενίτσα μίλησε ακόμη για τον σοβαρό τραυματισμό που την κράτησε μακριά από τους διεθνείς αγώνες, για την μεγάλη αγάπη που δέχεται ως προπονήτρια μικρών παιδιών, αλλά και για τον συναθλητή της στο ζίου ζίτσου... Σάκη Ρουβά!

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την εμφάνιση της Χριστίνας Καμενίτσα, στην εκπομπή "The 2Night Show":

