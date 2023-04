Υγεία - Περιβάλλον

Πώς αντιμετωπίζεται η κιρσοκήλη με μικροχειρουργική

Τα αίτια και τα συμπτώματα της κιρσοκήλης, αλλά και οι πλέον σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης της.

Η κιρσοκήλη είναι μια συχνή πάθηση που εμφανίζεται στους νέους άνδρες και αποτελεί το συχνότερο, χειρουργικά αντιμετωπίσιμο αίτιο ανδρικής υπογονιμο?τητας. Είναι μια ύπουλη πάθηση γιατί δεν δίνει πάντα συμπτώματα, ενώ εμφανίζεται περίπου στο 25% των ενήλικων με πρόβλημα γονιμότητας.

Επηρεάζει τον αριθμό, την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων και σε εφήβους μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη του όρχι και την παραγωγή τεστοστερόνης.

Αντιμετώπιση

«Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι κατά κύριο λόγο χειρουργική», επισημαίνει ο κ. Ιωάννης Μπουζαλάς Ουρολόγος - Διευθυντής ΣΤ΄ Ουρολογικής Κλινικής,

Κλινική Ενδοουρολογίας και Ελάχιστα Επεμβατικής Αντιμετώπισης της Ουρολιθίασης, Metropolitan General και συνεχίζει:

«Οι κύριες ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης της κιρσοκήλης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Ένωση (ΕΑU), είναι οι ακόλουθες:

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη ή η ατροφία του όρχι στην ίδια πλευρά με την κιρσοκήλη σε έφηβους ή νέους άνδρες

Το παθολογικό σπερμοδιάγραμμα σε νέους υπογόνιμους άνδρες

Η δυσμορφία στο όσχεο

Η εμφάνιση συμπτωμάτων

Σήμερα η μικροχειρουργική διόρθωση θεωρείται η μέθοδος εκλογής από τη διεθνή ιατρική κοινότητα για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών-επιπλοκών και πραγματοποιείται από εξειδικευμένους ουρολόγους-ανδρολόγους. Έχει επίσης τα καλύτερα αποτελέσματα επί των παραμέτρων του σπερμοδιαγράμματος και των ποσοστών επίτευξης κύησης».

Οφέλη

«Τα οφέλη που παρατηρούνται μετά τη χειρουργική διόρθωση της κιρσοκήλης είναι τα εξής:

Διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος ή βελτίωσή του, όταν υπάρχουν διαταραχές οφειλόμενες στην πάθηση

Σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 60-80% των ασθενών

Αναστολή της ορχικής βλάβης

Βελτίωση στα ποσοστά κυήσεων της τάξεως του 20-60%

Μετά τη διόρθωση της κιρσοκήλης σε εφήβους παρατηρείται αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του σύστοιχου και του ετερόπλευρου όρχι

Eνδοκρινικές διαταραχές που σχετίζονται με την κιρσοκήλη, μπορεί να εξομαλυνθούν μετά την αντιμετώπιση της





Η δεξιότητα και η εμπειρία στη χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου προσφέρουν εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σε ουρολογικές επεμβάσεις, όπως η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης, βοηθώντας σημαντικά τα υπογόνιμα ζευγάρια στην επίτευξη του στόχου τους» καταλήγει ο κ. Μπουζαλάς.