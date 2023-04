Αθλητικά

Υπόθεση Γεωργούλη: Η Σοφία Μπεκατώρου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Γιατί χαρακτήρισε "τραγικό" το γεγονός της διαρροής του ονόματος της καταγγέλλουσας. Γιατί τα θύματα κακοποίησης φοβούνται να μιλήσουν.

Η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με αφορμή την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη και την καταγγελία σε βάρος του από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ελένη Χρονοπούλου

Η Σοφία Μπεκατώρου ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε για την κακοποίηση του δημόσια και έσπασε τα ταμπού, ενώ ακολούθησαν και άλλα θύματα τον δικό της δρόμο.

Με αφορμή την διαρροή του ονόματος της καταγγέλλουσας, η Σοφία Μπεκατώρου τόνισε ότι είναι τραγικό» όταν προχωράμε σε τέτοιες αποκαλύψεις και το απόρρητο καταρρίπτεται, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα θύματα φοβούνται να μιλήσουν.

Παράλληλα, ανέφερε ότι όταν ο Νίκος Κακλαμανάκης μίλησε στην Βουλή για την διαφθορά στον αθλητισμό το πλήρωσε με δυο αγωγές.

Σημείωσε ακόμα ότι πάρα το γεγονός ότι τα τελευταία δυο χρόνια έχει ανοίξει ένας κύκλος συζητήσεων για τέτοια θέματα, όπως είπε «επί της ουσίας όλα τα κόμματα δεν έχουν σταθεί με έναν σαφή τρόπο, δηλαδή υπάρχουν κάποιες προγραμματικές δηλώσεις αλλά ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει κάτι».

Τόνισε ακόμα ότι και η ίδια πλήρωσε προσωπικό κόστος αφού μίλησε.

