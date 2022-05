Κοινωνία

Μπεκατώρου στη δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Και άλλη αθλήτρια έπεσε θύμα βιασμού

Με την κατάθεση της πρωταθλήτριας Σοφίας Μπεκατώρου, η οποία άνοιξε πριν από ενάμιση χρόνο το κίνημα του ελληνικού metoo, συνεχίστηκε η δίκη του προπονητή ιστιοπλοΐας, που κατηγορείται ότι βίαζε ανήλικη αθλήτριά του.

Η Σοφία Μπεκατώρου, ανέβηκε ως μάρτυρας στο βήμα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στη δίκη του 39χρονου προπονητή ιστιοπλοϊας για βιασμό ανήλικης αθλήτριάς του πριν περίπου δέκα χρόνια. Την υπόθεση είχε φέρει στη Δικαιοσύνη η ίδια η κ. Μπεκατώρου πέρσι.

Η χρυσή ολυμπιονίκης κατέθεσε στο δικαστήριο, πως η υπόθεση της 21χρονης, σήμερα, αθλήτριας, αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση βιασμού μέσω μεθοδικής χειραγώγησης και ψυχικής αποπλάνησης του θύματος - μια διαδικασία που ονομάζεται grooming και είναι διαδεδομένη στον χώρο του αθλητισμού.

Όπως τόνισε η μάρτυρας, ως πτυχιούχος ψυχολόγος και η ίδια, έχει έρθει σε επαφή με θύματα grooming. Η συγκεκριμένη υπόθεση «με τάραξε» είπε, καθώς αφορά πολλαπλούς βιασμούς ανήλικης από άτομο στον χώρο της ιστιοπλοϊας.

Αναφερόμενη στην διαδικασία αποπλάνησης, η κ. Μπεκατώρου είπε πως η περίπτωση της Α. «μου έκανε εντύπωση. Ήταν ευθέως και ξεκάθαρο και βαρύ αυτό που μου είπε. Ήθελα να αξιολογήσω αν έχει καταλάβει τι λέει και τι σημαίνει αυτό. Όταν ήρθα σε επαφή μαζί της, όλες οι λεπτομέρειες, η συμπεριφορά της και η παγωμάρα και δυσκολία της να μπορέσει να εκφραστεί περισσότερο, ήταν πολύ γνώριμο για μένα. Δεν είναι ένας ακόμα βιασμός. Είναι μέσα από το grooming. Όλα ξεκινάνε από μια καλά σχεδιασμένη τακτική, που ένα ανήλικο δεν μπορεί να το καταλάβει, γι' αυτό και συναντάται συχνά στον αθλητισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις, το θύμα επιλέγεται και συνήθως δεν έχει ένα σταθερό περιβάλλον. Στη συνέχεια αρχίζει η διαδικασία που ο δράστης προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης προπονητή και αθλητή. Ο δράστης μετά κάνει μικρά τεστ, για να καταλάβει αν θα μιλήσει το θύμα. Όταν καταλάβει ότι έχει την εχεμύθειά του, τότε θα δράσει. Είναι ένα ανήλικο που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Ο δράστης χτίζει μια σχέση με το περιβάλλον του θύματος και φτάνει σε σημείο να κάνει ακραία πράγματα αυτοθυσίας για να μην μπορεί κανείς να πει κάτι».

Η κ. Μπακατώρου είπε πως ενημερώθηκε για την υπόθεση από την ίδια την αθλήτρια, που της έστειλε μήνυμα λίγες ημέρες πριν η ολυμπιονίκης καταθέσει στον εισαγγελέα που ερευνούσε υποθέσεις κακοποίησης στον χώρο του αθλητισμού. «Την ρώτησα αν συμφωνεί να αναφέρω την περίπτωσή της στον εισαγγελέα, γιατί είχα ήδη κληθεί και μου είχε πει ότι μπορώ να αναφέρω το όνομά της. Της εξήγησα τι σημαίνει αυτή η καταγγελία και μου είπε 'ναι, θέλω να το κάνω'...Μου είπε ότι στα 12 της τη βίασε. Μου είπε ότι υπήρχαν στοιχεία βίας, κι όσο μεγάλωνε και αντιστεκόταν, τόσο πιο βίαιος γινόταν. Της έλεγε ότι η ίδια το θέλει. Ουσιαστικά με χειραγώγηση».

Η ολυμπιονίκης τόνισε πως η καταγγέλουσα έζησε σε ένα ασταθές περιβάλλον χωρίς ωριμότητα και σταθερά όρια. «Η Α. πήρε το θάρρος να κάνει μια κίνηση που δεν μπόρεσαν να κάνουν οι γονείς της όταν ήταν ανήλικη» τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το διάστημα που χωρίζει την καταγγελία της αθλήτριας από τα συμβάντα, η κ. Μπεκατώρου τόνισε πως «κάθε θύμα έχει δυνατότητα να το επεξεργαστεί τη στιγμή που είναι έτοιμο. Όσο μεγαλώνουμε, νοηματοδοτουμε διαφορετικά τα πράγματα».

Πρόεδρος: Τελικά είναι θύμα του κατηγορούμενου ή του περιβάλλοντος της;

Μάρτυρας: Το ένα βοήθησε το άλλο. Θύμα του κατηγορούμενου, αλλά επειδή υπήρχαν οι αντιλήψεις για τον καλό γαμπρό, υπήρχαν αντιστάσεις για την καταγγελία. Ενώ γνώριζαν ότι έχει βιαστεί το παιδί, δεν το κατήγγειλαν.

Σύνεδρος: Αν μου επιτρέπετε και εσείς το ίδιο επιλέξατε στην προσωπική σας υπόθεση…

Μάρτυρας: Θα ήθελα να περιοριστούμε σε αυτήν την υπόθεση…

Σύμφωνα με την κ. Μπεκατώρου, όσο η Α. μεγάλωνε, τόσο άρχισε να αντιστέκεται, οπότε εκ μέρους του κατηγορούμενου άρχισαν οι απειλές και η βία. «Ποιος θα πίστευε πως την χτυπούσε; Στην ιστιοπλοΐα έχουμε μώλωπες».

Σύμφωνα με την μάρτυρα, σε βάρος του κατηγορούμενου προπονητή υπήρχε και άλλη καταγγελία από άλλη αθλήτρια, η οποία μάλιστα «μου είπε ότι είχε τύψεις, γιατί αν είχε μιλήσει δεν θα πάθαινε τίποτα η Α.. Μου είπε ότι από την καταγγελία κατάλαβε ποιός ήταν ο κατηγορούμενος και ότι εκείνος είχε ακολουθήσει την ίδια τακτική και σε εκείνη, ότι αποπειράθηκε πρώτη φορά ότι ήταν 15 ετών αλλά αντιστάθηκε, και ότι τελικά ο κατηγορούμενος τα κατάφερε στα 20 της. Η αθλήτρια δεν ήθελε να μιλήσει νωρίτερα, γιατί ζει στην Αγγλία και έχει ένα παιδί».

Το δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του 39χρονου, αποφάσισε να μην λάβει υπόψη του το σημείο της κατάθεσης της κ. Μπεκατώρου σχετικά με την καταγγελία έτερης αθλήτριας.

