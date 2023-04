Πολιτισμός

Μουσεία: 24ώρη απεργία των εργαζομένων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία από το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων.

Εικοσιτετράωρη απεργία την Τρίτη 25 Απριλίου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στις 12.00, προκήρυξε το ΔΣ του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα πρωτοβάθμια σωματεία του Συντονισμού Σωματείων εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο για τα Μουσεία.

Ο Ενιαίος Σύλλογος, με ανακοίνωσή του, καλεί μεταξύ άλλων τα μέλη του «να πάρουν αποφασιστικά μέρος στην απεργία/αποχή από όλα τα καθήκοντα που συνδέονται με την εφαρμογή του ν. 5021/2023, την οποία έχει προκηρύξει από κοινού με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του ΥΠΠΟΑ και η οποία ισχύει μέχρι τις 28/4». Παράλληλα, «αποφασίζει την, από κοινού με τα άλλα σωματεία του Συντονισμού Σωματείων εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, προσφυγή του Ενιαίου Συλλόγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα του ν. 5021/2023».

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο αναφέρεται και στον διορισμό των «Διοικητικών Συμβουλίων και Γενικών Διευθυντών στα πέντε Κρατικά Μουσεία τα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί να λειτουργήσουν ως ΝΠΔΔ», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η μεγάλη αριθμητικά παρουσία στα ΔΣ των Μουσείων παραγόντων του τουριστικού και κατασκευαστικού τομέα τής οικονομίας, υπογραμμίζει την αγοραία κατεύθυνση που θέλει η κυβέρνηση να δώσει στα Μουσεία, απομακρύνοντάς τα από τον μορφωτικό, κοινωνικό και επιστημονικό προορισμό τους».

