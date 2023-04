Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: οι φυτοφαγικές διατροφές και οι... ανησυχητικές ελιές στο σώμα μας

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ!, «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Εκτάκτως, το Σάββατο η εκπομπή δεν μεταδόθηκε, καθώς προβλήθηκε έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τις εκλογές.

Τι θα δούμε την Κυριακή, 23 Απριλίου, στις 10:00

Ποιες φυτοφαγικές διατροφές είναι υγιεινές και ποιες όχι;

Πού στηρίζεται η σχέση μας; Στην αγάπη ή στην ανασφάλεια;

Πότε είναι ανησυχητική μια ελιά στο σώμα μας;

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: προσφορά αγάπης στο καταφύγιο σκύλων της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος