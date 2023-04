Πολιτική

Εκλογές 2023 - Ελληνική Λύση: η “αποστασία”, το καψόνι σε βουλευτές και η απάντηση Μυλωνάκη (βίντεο)

Πρωτόγνωρες καταστάσεις στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, που βρίσκεται σε περιδίνηση, μετά από αναφορές για συμφωνία βουλευτών του να μεταπηδήσουν στην ΝΔ, μετά τις εκλογές.

Σε τροχιά «εμφυλίου» κινείται το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά τις διαδικασίες που αποφασίστηκαν στον απόηχο δημοσιεύματος για «μαύρες σακούλες» και αναφορές ότι τρεις νυν βουλευτές του Κυριάκου Βελόπουλου έχουν γίνει αποδέκτες πρότασης να προσχωρήσουν στη ΝΔ, αφού εκλεγούν εκ νέου με την Ελληνική Λύση.

Αρχικώς το κόμμα, μέσω τηλεφωνικής όχλησης από δικηγόρο, το απόγευμα της Παρασκευής, ζήτησε από τους τρεις νυν βουλευτές Αντώνη Μυλωνάκη, Απόστολο Αβδελά και Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου να απολογηθούν μέσω υπομνήματος για όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου, ο Αντώνης Μυλωνάκης εξέφρασε την δυσαρέσκεια του για το «άδειασμα» από τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον έντονο προβληματισμό και την οργή του για όσους βρίσκονται πίσω από το εν λόγω δημοσίευμα, δείχνοντας προς το περιβάλλον του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.





Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, το πρωί του Σαββάτου, αναφερόταν πως «Ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο πρόεδρος σε θέματα δεοντολογίας του κόμματος. Με βάση τα όργανα του κόμματος ζητήθηκε από τους φερόμενους συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν υπομνήματα με τις απόψεις τους. Ο πρόεδρος δεν συνομιλεί με υποψηφίους βουλευτές για θέματα δεοντολογίας. Τα όργανα θα αποφασίσουν για το αν οι αιτιάσεις των φερόμενων ως εμπλεκόμενοι στα δημοσιεύματα ευσταθούν ή όχι. Η απόφαση θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Δεν είναι προσωπικό θέμα του προέδρου με κανέναν εκ των υποψηφίων ,αλλά είναι θέμα αρχών και αφορά μόνο τα όργανα. Δεν κλήθηκαν ποτέ σε απολογία από κανέναν . Ζητήθηκαν απλά εξηγήσεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους».

Ωστόσο, πριν καν λάβει τα υπομνήματτα των τριών βουλευτών με τις εξηγήσεις τους και ενώ εκείνοι και κυρίως ο κ. Μυλωνάκης έδιναν διαρκώς συνεντεύξεις, όπως αυτή στον ΑΝΤ1, η Ελληνική Λύση ανακοίνωσε ότι συνεδρίασε Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος και αποφάσισε ότι οι εν λόγω τρεις βουλευτές μπορούν να είναι υποψήφιοι, αλλά σε άλλες εκλογικές περιφέρειες από εκείνες στις οποίες εξελέγησαν το 2019!

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει «Κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι "συνομιλούν" με τη ΝΔ, με απώτερο σκοπό να πλήξουν τη βασική γραμμή του κόμματος, σύμφωνα με την οποία ουδεμία πιθανότητα συγκυβέρνησης υπάρχει, αλλά και μετά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος για φαινόμενα οχλήσεων υποψηφίων βουλευτών από στελέχη της ΝΔ, αποφασίστηκαν τα εξής: Οι φερόμενοι ως "συνομιλητές" της ΝΔ, θα κατέλθουν ως υποψήφιοι σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και, σε δεύτερο χρόνο αναλόγως και της συμπεριφοράς τους, θα μπορούσαν να κατέλθουν ως υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια της προτιμήσεώς τους. Στόχος της απόφασης είναι να αποδειχθεί το ειλικρινές ενδιαφέρον των εν λόγω βουλευτών για την πατρίδα και μόνον. Και μία υπενθύμιση προς πάσα κατεύθυνση: πρωτοκλασσάτα στελέχη είναι οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης και κανείς άλλος».

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Μυλωνάκη, με νέες δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, όπου δήλωσε «Αν δεν θέλει να κατέβω εκεί που ήμουν βουλευτής, θέλει να χτυπήσει άλλη περιφέρεια;; Πού; Στην Αττική; Να πάω να μπω μπροστά από άλλους συνυποψηφίους μου; Δηλαδή αν πάω σε άλλη περιφέρεια και βγω βουλευτής, δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που λένε βάσει του δημοσιεύματος;».

«Ήταν βρώμικο και στημένο προφανώς μέσα από το κόμμα τώρα μάλλον. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες με αυτούς. Με γειά τους με χαρά τους. Δεν το πίστευα αυτό από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ας με πάρει ένα τηλέφωνο, πάλι φίλοι θα είμαστε», είπε ο κ. Μυλωνάκης.

Προσέθεσε ότι «δεν είμαι πρωτοκλασάτο στέλχος της Ελληνικής Λύσης. Δεν είχα επαφές και συζητήσεις ποτέ στο Μαξίμου ούτε με κάποιον στην ΝΔ. Απαξίωση στο πρόσωπο του Μυλωνάκη δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο».

«Θα είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση στην Ανατολική Αττική. Στην δική μου περιφέρεια θα κατέβω. Θα αλλάξει η απόφαση αυτή. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος άνθρωπος. Μόνος του θα αποφασίσει, είναι έξυπνος και έντιμος άνθρωπος», κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.

