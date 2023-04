Πολιτική

Εκλογές 2023 - Ελληνική Λύση: Ο Μυλωνάκης, ο Βελόπουλος και η “αποστασία” (βίντεο)

Χάος στην Ελληνική Λύση, μετά από δημοσίευμα για "μαύρες σακούλες και "αποστασίες". Διαψεύδουν τρεις βουλευτές. Οργισμένες δηλώσεις Μυλωνάκη στον ΑΝΤ1.

Μεγάλη αναταραχή επικρατεί στην Ελληνική Λύση μετά από ανυπόγραφο δημοσίευμα για «μαύρες σακούλες» και αναφορές ότι τρεις νυν βουλευτές του Κυριάκου Βελόπουλου έχουν γίνει αποδέκτες πρότασης να προσχωρήσουν στη ΝΔ, αφού εκλεγούν εκ νέου με την Ελληνική Λύση.

Το τσουνάμι της εσωστρέφειας «χτύπησε» την Ελληνική Λύση μετά από την απόφαση του Κυριάκου Βελόπουλου να καλέσει σε απολογία βουλευτές του κόμματός του, δίνοντας βάση στα δημοσιεύματα που μιλούν για επικείμενες αποστασίες.

Συγκεκριμένα, τα δημοσιεύματα ισχυρίζονται πως οι βουλευτές Αντώνης Μυλωνάκης, Απόστολος Αβδελάς και Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου έλαβαν χρήματα σε «μαύρες σακούλες» προκειμένου να αποχωρήσουν από την Ελληνική Λύση και να προσχωρήσουν στην ΝΔ. Πρόκειται για σενάρια που δεν διαψεύστηκαν από τον Κυριάκο Βελόπουλο όταν ερωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Open, ενώ λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος του κόμματος επέλεξε να παραπέμψει τους βουλευτές στα όργανα για εξηγήσεις.

Την σχετική αποκάλυψη έκανε ο Αντώνης Μυλωνάκης, εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για το «άδειασμα» Βελόπουλου, αλλά και τον έντονο προβληματισμό του για τα ελατήρια όσων βρίσκονται πίσω από το εν λόγω δημοσίευμα.

Οργή Μυλωνάκη για το δημοσίευμα – Πίκρα για τον Βελόπουλο

Οργισμένος για τις εξελίξεις, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην έκτακτη ενημερωτική εκπομπή με την Μαρία Σαράφογλου και την Κάτια Μακρή, ο Αντώνης Μυλωνάκης.

Ο βουλευτής του κόμματος, απαντώντας σε βροχή ερωτημάτων, είπε, «Παραμένω στην Ελληνική Λύση, δεν μου έχουν ανακοινώσει τίποτα. Είμαι δίπλα στον Κυριάκο Βελόπουλο, είναι φίλος μου εδώ και πολλά χρόνια».

«Τι να διαψεύσω; Ένα ανύπαρκτο θέμα; Ένα ρυπαρό, βρώμικο, στοχοποιημένο δημοσίευμα; Γιατί αυτό ήταν κυρίως για μένα το δημοσίευμα. Ένα δημοσίευμα, χωρίς ονόματα, φωτογραφίζοντας έναν πρωτοκλασάτο βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος προσπαθεί να «ζέξει» δύο άλλους βουλευτές για να πάνε μετά τις εκλογές στην ΝΔ. Ποιος ξέρει αν και ποιος θα βγει βουλευτής;», σημείωσε ο κ. Μυλωνάκης.

Στρέφοντας τα βέλη του στο περιβάλλον του κ. Βελόπουλου, ο κ. Μυλωνάκης είπε «αυτό το δημοσίευμα ή θα είναι από τα υπόγεια του Μαξίμου για να κάνει κακό στην Ελληνική Λύση για να με βάλει σε αντιπαράθεση με τον κ. Βελόπουλο ή θα είναι οργανωμένο μέσα από το κόμμα μου. Εγώ έντιμα κινήθηκα, δεν θα με απαξιώσει κανένας, δεν θα μου ρίξει λάσπη. Ήμουν καθαρός και έντιμος απέναντι στο κόμμα και απέναντι στον ελληνικό λαό».

«Μου έκανε τεράστια έκπληξη ότι την ημέρα που βγήκε το δημοσίευμα, σε συνέντευξη του ο κ. Βελόπουλος έδειξε ότι σοκαρίστηκε και το πιστεύω. Έκτοτε προσπάθησα να μιλήσω μαζί του δύο φορές, δεν μου απάντησε, ίσως είχε πάρα πολλές δουλειές ο άνθρωπος Χθες το βράδυ ένας δικηγόρος από την Θεσσαλονίκη που μου συστήθηκε ως δικηγόρος της Ελληνικής Λύσης, μου είπε ότι θέλει λέει την απολογία μου. Ποια απολογία μου; Για ποιο πράγμα;», συμπλήρωσε.

Συνέχισε λέγοντας «είναι πάρα πολύ περίεργο, δεν θέλω να σκεφθώ πράγματα που θα στοιχίσουν στην Ελληνική Λύση και όσους τα σκέφθηκαν, όποιους έχουν κάνει αυτή την βρομοδουλειά, ένα απίστευτο, στοχευμένο σχέδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος μου έστησε αυτό το πράγμα. Όμως κάποιοι λαδοπόντικες πέριξ του Κυριάκου Βελόπουλου που έχουν αρχίσει εδώ και 6-7 μήνες μην πω από πέρσι το καλοκαίρι και το είχα επισημάνει στον κ. Βελόπουλο να απομακρύνει κάποια άτομα από το περιβάλλον του».

«Περίμενα και περιμένω την απάντηση του Προέδρου και περιμένω να με καλύψει. Δεν αισθάνομαι πικραμένος για το εάν θα κατέβω στις εκλογές. Ξέρω να κάνω καλά και την δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν θα πω την λέξη προδομένος ακόμη, θα πω την λέξη πικραμένος και στενοχωρημένος από την στάση του κ. Βελόπουλου», είπε ο κ. Μυλωνάκης.

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης συνέχισε αναφέροντας ότι «δεν υπάρχει ουσία, δεν με έχει πλησιάσει άνθρωπος κανένας να μου πει τίποτα, όπως αυτά που γράφει το δημοσίευμα. Αν δεν είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση, θα πάω στο σπίτι μου. Δεν θα είμαι υποψήφιος με την ΝΔ, ένα κάτι τέτοιο μου ζητηθεί ούτε μία στο εκατομμύριο. Θα πάω σπίτι μου και θα ασχοληθώ με αυτό που αγαπάω περισσότερο, με την δημοσιογραφία. Μια φορά κάνεις την εξυπνάδα ή την βλακεία. Μου έλεγαν πολλοί μην ασχοληθείς με την πολιτική, η πολιτική είναι βρώμικη».

Κατέληξε λέγοντας «Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο φίλος μου ο Κυριάκος Βελόπουλος ενδίδει σε τέτοιες ηλιθιότητες. Πάντα καθαρές ήταν οι θέσεις μου. Του έλεγα ανοιχτά την άποψη μου, του έλεγα κάποια άτομα από το περιβάλλον του θα έπρεπε να είχαν απομακρυνθεί, όπως και ότι κάποια άτομα δεν θα έπρεπε να είναι υποψήφιοι. Κάποια στιγμή θα τους μάθω. Θα χάσουν τον ύπνο τους αυτοί που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα».

Αβδελάς: Ανίερος πόλεμος για τον εκτροχιασμό της καλπάζουσας δημοσκοπικής ανόδου

Από την πλευρά του ο κ. Αβδελάς με αναρτήσεις του στο Twitter διαψεύδει τα σενάρια γράφοντας «Οι αστειότητες που παρουσιάζονται ως «έγκυρη δημοσιογραφία» ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και φυσικά η αφοσίωση μου απέναντι τόσο στον πρόεδρο μας Κυριάκο Βελόπουλο όσο και στους Έλληνες πολίτες που με εμπιστεύθηκαν με τη ψήφο τους, παραμένει ακλόνητη! Ο ανίερος πόλεμος κατά της Ελληνικής Λύσης και πλέον κατά και εμού προσωπικά, συνεχίζεται αμείωτος! Προφανής στόχος, ο εκτροχιασμός της καλπάζουσας δημοσκοπικής ανόδου του Κυριάκου Βελόπουλου»

Αλεξοπούλου: Ουδέποτε συμμετείχα, επ' ουδενί λόγο, σε παρασκηνιακές μηχανορραφίες

Σε διάψευση προχώρησε και η κ. Αλεξοπούλου. Σε ανάρτησή της στο facebook γράφει:

«Διαψεύδω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το ανυπόστατο και ψευδές ανώνυμο δημοσίευμα της εφημερίδας "KONTRA", που αφήνει δηλητηριώδη υπονοούμενα κατά της προσωπικότητάς μου. Ουδέποτε συμμετείχα, επ' ουδενί λόγο, σε παρασκηνιακές μηχανορραφίες που θέτουν υπό αμφισβήτηση την πορεία και την ενότητα του κόμματός μας. Αντιθέτως, με τη συνολική μου παρουσία, εντός και εκτός Βουλής, απέδειξα, με την αρθρογραφία, τις Ερωτήσεις και τις ομιλίες μου στην Ολομέλεια και τις Επιτροπές, ότι ήμουν και θα παραμείνω πιστή στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ και τον πρόεδρό μας Κυριάκο Βελόπουλο. Ακόμη και το παλιό γνωστό περιστατικό που επικαλείται το συκοφαντικό δημοσίευμα, δεν είχε καμία πολιτική χροιά και δεν έθιξε κανένα ιδεολογικό ή πολιτικό ζήτημα. Άλλωστε, με την ενωτική μου τελικά κίνηση, να παραμείνω στην κοινοβουλευτική ομάδα και να συνεχίζω τον αγώνα μου για την Ελληνική Λύση, νομίζω έχουν από καιρό, έμπρακτα, διαλυθεί οι όποιες υπόνοιες μπορεί να υπήρξαν.

Αλήθεια, πού είναι οι αποδείξεις για όλα όσα ψευδή επικαλείται ο συκοφάντης αρθρογράφος; Γιατί δεν βγαίνει δημόσια, με το πρόσωπο και το όνομά του, όπως κάνουμε όλοι, να υποστηρίξει με στοιχεία τα όσα αναφέρει; Είναι πραγματικά ντροπή για τη δημοσιογραφία να ακολουθούνται τέτοιες πρακτικές... Σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω τον ωραίο αγώνα μου, για τους ψηφοφόρους της Β1' περιφέρειας Βορείου Τομέα Αθηνών, που με τίμησαν με την ψήφο τους, πάντα στο πλάι του προέδρου μας, Κυριάκου Βελόπουλου και υπό τη σημαία της Ελληνικής Λύσης!»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου, η Ελληνική Λύση, απαντώντας και στα ερωτήματα του Αντώνη Μυλωνάκη γιατί δεν του απαντά στα τηλέφωνα ο Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνει ότι:

«Ουδεμία αρμοδιότητα έχει ο πρόεδρος σε θέματα δεοντολογίας του κόμματος. Με βάση τα όργανα του κόμματος ζητήθηκε από τους φερόμενους συνομιλητές της Νέας Δημοκρατίας να καταθέσουν υπομνήματα με τις απόψεις τους. Ο πρόεδρος δεν συνομιλεί με υποψηφίους βουλευτές για θέματα δεοντολογίας. Τα όργανα θα αποφασίσουν για το αν οι αιτιάσεις των φερόμενων ως εμπλεκόμενοι στα δημοσιεύματα ευσταθούν ή όχι. Η απόφαση θα ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ώρες. Δεν είναι προσωπικό θέμα του προέδρου με κανέναν εκ των υποψηφίων ,αλλά είναι θέμα αρχών και αφορά μόνο τα όργανα. Δεν κλήθηκαν ποτέ σε απολογία από κανέναν . Ζητήθηκαν απλά εξηγήσεις και να καταθέσουν τις απόψεις τους».

Ωστόσο, πριν καν λάβει τα υπομνήματτα των τριών βουλευτών με τις εξηγήσεις τους και ενώ εκείνοι και κυρίως ο κ. Μυλωνάκης έδιναν διαρκώς συνεντεύξεις, όπως αυτή στον ΑΝΤ1, η Ελληνική Λύση ανακοίνωσε ότι συνεδρίασε Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος και αποφάσισε ότι οι εν λόγω τρεις βουλευτές μπορούν να είναι υποψήφιοι, αλλά σε άλλες εκλογικές περιφέρειες από εκείνες στις οποίες εξελέγησαν το 2019!

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει «Κατόπιν συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για βουλευτές του κόμματος, οι οποίοι "συνομιλούν" με τη ΝΔ, με απώτερο σκοπό να πλήξουν τη βασική γραμμή του κόμματος, σύμφωνα με την οποία ουδεμία πιθανότητα συγκυβέρνησης υπάρχει, αλλά και μετά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος για φαινόμενα οχλήσεων υποψηφίων βουλευτών από στελέχη της ΝΔ, αποφασίστηκαν τα εξής: Οι φερόμενοι ως "συνομιλητές" της ΝΔ, θα κατέλθουν ως υποψήφιοι σε άλλες εκλογικές περιφέρειες και, σε δεύτερο χρόνο αναλόγως και της συμπεριφοράς τους, θα μπορούσαν να κατέλθουν ως υποψήφιοι στην εκλογική περιφέρεια της προτιμήσεώς τους. Στόχος της απόφασης είναι να αποδειχθεί το ειλικρινές ενδιαφέρον των εν λόγω βουλευτών για την πατρίδα και μόνον. Και μία υπενθύμιση προς πάσα κατεύθυνση: πρωτοκλασσάτα στελέχη είναι οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης και κανείς άλλος».

Αιχμηρή ήταν η απάντηση του Αντώνη Μυλωνάκη, με νέες δηλώσεις του στον ΑΝΤ1, όπου δήλωσε «Αν δεν θέλει να κατέβω εκεί που ήμουν βουλευτής, θέλει να χτυπήσει άλλη περιφέρεια;; Πού; Στην Αττική; Να πάω να μπω μπροστά από άλλους συνυποψηφίους μου; Δηλαδή αν πάω σε άλλη περιφέρεια και βγω βουλευτής, δεν θα υπάρχει το πρόβλημα που λένε βάσει του δημοσιεύματος;».

«Ήταν βρώμικο και στημένο προφανώς μέσα από το κόμμα τώρα μάλλον. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες με αυτούς. Με γειά τους με χαρά τους. Δεν το πίστευα αυτό από τον Κυριάκο Βελόπουλο, ας με πάρει ένα τηλέφωνο, πάλι φίλοι θα είμαστε», είπε ο κ. Μυλωνάκης.

Προσέθεσε ότι «δεν είμαι πρωτοκλασάτο στέλχος της Ελληνικής Λύσης. Δεν είχα επαφές και συζητήσεις ποτέ στο Μαξίμου ούτε με κάποιον στην ΝΔ. Απαξίωση στο πρόσωπο του Μυλωνάκη δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο».

«Θα είμαι υποψήφιος με την Ελληνική Λύση στην Ανατολική Αττική. Στην δική μου περιφέρεια θα κατέβω. Θα αλλάξει η απόφαση αυτή. Ο Βελόπουλος είναι έξυπνος άνθρωπος. Μόνος του θα αποφασίσει, είναι έξυπνος και έντιμος άνθρωπος», κατέληξε ο κ. Μυλωνάκης.

