Εκλογές 2023: Χρυσοχοΐδης και Ζαχαριάδης για την απλή αναλογική και τις συνεργασίες (βίντεο)

Τι ανέφεραν οι δύο υποψήφιοι σχετικά με τις εκλογές, το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας αλλά και τις συνεργασίες.

Καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Δυτικό Τομέα Β’ Αθηνών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στον Βόρειο Τομέα Β’ Αθηνών, Κώστας Ζαχαριάδης.

Οι δύο άνδρες, διασταύρωσαν τα ξίφη τους απέναντι στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, την απλή αναλογική, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι είναι σαφώς υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων καθώς είναι οι μόνες που έχουν επιφέρει αλλαγές αν κοιτάξει κανείς τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Ζαχαριάδης, δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο λαός, θα κληθεί να επιλέξει μία προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ενώ επεσήμανε πως, "καλύτερα που είναι δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις" καθώς η εν τέλη νίκη θα είναι μεγαλύτερη έκπληξη.

