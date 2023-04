Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Πρόσκληση για μεταλογική συνεργασία στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων

Μήνυμα Τσίπρα από το Βερολίνο και μηνύματα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ως «σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων» περιέγραψε τις επικείμενες εκλογές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας και τόνισε ότι η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ «θα ανοίξει τον δρόμο για κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας», χωρίς δεύτερες και τρίτες κάλπες. Απηύθυνε, δε, πρόσκληση «σε όλα τα κόμματα εκτός ΝΔ και ακροδεξιάς για συνεργασία στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη συμμετοχή του νικητή των εκλογών, ενώ έκανε λόγο "όχι για δεύτερη ευκαιρία, αλλά για πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας".

Μιλώντας, νωρίτερα απόψε, σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ Βερολίνου σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Ρόζα Λούξεμπουργκ» της γερμανικής Αριστεράς, ο κ. Τσίπρας δήλωσε υπερήφανος για το έργο της κυβέρνησής του και επισήμανε χαρακτηριστικά ότι το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι «παρέλαβε χάος». «Ήμασταν η μόνη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που αυτό που αφήσαμε δεν επέτρεπε στην επόμενη κυβέρνηση να πει "παραλάβαμε χάος". Η χώρα του 2019 δεν είχε σχέση με την υπό κατάρρευση χώρα που βρήκαμε το 2015», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για διαφορετικές προκλήσεις και ανέδειξε ως βασική προτεραιότητά του «να αισθανθεί και πάλι ο κόσμος δικαιοσύνη», να εξαλειφθούν οι αδικίες και το πελατειακό κράτος. «Υποσχεθήκαμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και το καταφέραμε. Αυτός ήταν ο στόχος μας. Και να μικρύνουμε τις ανισότητες. Και το κάναμε σε πλαίσιο μνημονίων. Οι επόμενοι τα βρήκαν όλα στρωμένα και με την πανδημία είχαν τη δυνατότητα και να δαπανήσουν. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Αν είχαμε τη δυνατότητα να δαπανήσουμε 50 δισεκατομμύρια, τα νοσοκομεία δεν θα βρίσκονταν σε αυτά τα χάλια, θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τους ευάλωτους και τη μεσαία τάξη. Δε ζητάμε δεύτερη ευκαιρία. Ζητάμε την πρώτη ευκαιρία για να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας», δήλωσε εμφατικά.

