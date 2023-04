Τέμπη: Μαθητές διασκεύασαν την “Κοιλάδα των Τεμπών” για τα θύματα της τραγωδίας (βίντεο)

Πολιτισμός

Συγκίνηση προκαλεί η κίνηση μαθητών που διασκεύασαν το γνωστό τραγούδι, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας.

“Γροθιά στο στομάχι” είναι οι στίχοι που έγραψαν οι μαθητές του Μουσικού σχολείου Χανίων, διασκευάζοντας ουσιαστικά το τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου «Στην κοιλάδα των Τεμπών». Οι μαθητές, θέλοντας να τιμήσουν την μνήμη όσων έχασαν την ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου, ενορχήστρωσαν εξολοκλήρου το τραγούδι και προσάρμοσαν τους στίχους, αποτυπώνοντας τις συνθήκες της τραγωδίας που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Μιλώντας στο zarpanews.gr, οι μαθητές, δήλωσαν πως η πρωτοβουλία τους είχε ως στόχο να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η τραγωδία.

Ο Γρηγόρης Βιτσιλάκης, μαθητής της Β’ λυκείου του Μουσικού Σχολείου Χανίων ανέλαβε εξολοκλήρου την ενορχήστρωση της διασκευής. Η Κατερίνα Βενετάκη, μαθήτρια της Α’ λυκείου είναι μια από τις φωνές που τραγουδούν. Ο Άγγελος Ρέττος, μαθητής της Β’ γυμνασίου, στο βίντεο, παίζει βιολί.

Ενορχήστρωση / ηχοληψία / μίξη /πιάνο : Γρηγόρης Βιτσιλάκης

: Γρηγόρης Βιτσιλάκης Φωνές: Κατερίνα Βενετάκη, Δέσποινα Κατσανεβάκη, Μυρσίνη Μακρέα

Κατερίνα Βενετάκη, Δέσποινα Κατσανεβάκη, Μυρσίνη Μακρέα Κιθάρα: Δάφνη Γαλάνη, Αντώνης Τζουγανάκης

Δάφνη Γαλάνη, Αντώνης Τζουγανάκης Μπουζούκι: Ζαφείρης Ματσούκας

Ζαφείρης Ματσούκας Κρουστά : Κωνσταντής Μπουναφάτσος

: Κωνσταντής Μπουναφάτσος Βιολί: Μυρσίνη Μακρέα, Άγγελος Ρέττος

Μυρσίνη Μακρέα, Άγγελος Ρέττος Μπάσο : Κώστας Κοκολογιαννάκης

: Κώστας Κοκολογιαννάκης Επεξεργασία βίντεο: Δάφνη Γαλάνη, Αλέξανδρος Κονταδάς





Πηγή: zarpanews.gr

