Πολιτική

Πέθανε η Μυρσίνη Ζορμπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη προκάλεσε το άγγελμα του θανάτου της Μυρσίνης Ζορμπά.



Πέθανε την Πέμπτη η Μυρσίνη Ζορμπά. Η εκλιπούσα διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Αύγουστος 2018-Ιούλιος 2019), ευρωβουλευτής (2000-2004) και πρώτη διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (1995-1999) και εκδότρια (εκδόσεις «Οδυσσέας» 1973-1992).

Το βιογραφικό τως Μυρσίνης Ζορμπά, όπως παρουσιάζεται στη σελίδα της στο Facebook

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (1968-1972) και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη Φιλοσοφία του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Ρώμης ως υπότροφος της Ιταλικής Κυβέρνησης (1973-74). Η διδακτορική της διατριβή έχει τίτλο «Η κρατική πολιτική για το βιβλίο» (Πάντειο Πανεπιστήμιο, 1992).Δίδαξε θεωρία και πολιτική του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1992-1995 και 2005-2007) και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2006-2012). Ίδρυσε την εθελοντική οργάνωση «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» (2004) με ιδιαίτερη δραστηριότητα στα προσφυγόπουλα, για τα οποία δημιούργησε και το πρώτο σχολείο το καλοκαίρι του 2015. Το 2022 το Πανεπιστήμιο Ρώμης La Sapienza την τίμησε ως διακεκριμένη απόφοιτό του και έδωσε το όνομά της στο Laboratorio di Studi Neogreci του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών.

Αντιστάθηκε στη δικτατορία ως μέλος του ΠΑΜ, της Ελληνοευρωπαϊκής Κίνησης Νέων και της πρώτης έκδοσης του Αντί. Υπήρξε συνιδρύτρια του εκδοτικού οίκου Οδυσσέας (1973), μετέφρασε και έκανε γνωστά στην Ελλάδα τα έργα του Γκράμσι. Στη Μεταπολίτευση ήταν μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού, της Κ.Ε. της ΕΑΡ (1987) και της κίνησης «Πολιτεία». Το 2000-2004 εξελέγη μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το ΠΑΣΟΚ, και συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα και στην Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωκοινοβουλίου.

Το 2009-2015 διαδέχτηκε τον Νίκο Θέμελη ως διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη. Το 2018 κλήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα να αναλάβει Υπουργός Πολιτισμού. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Πολιτική του Πολιτισμού - Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα (Πατάκης 2014) και Ανδρέας Παπανδρέου, πολιτισμικό πορτρέτο ( Πεδίο 2019). Το συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει άρθρα σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης στον ελληνικό περιοδικό και ημερήσιο τύπο. Ετοιμάζεται για έκδοση: Σημειώσεις από την Εποχή των Προσδοκιών.

Η Μυρσίνη Ζορμπά ήταν μια γυναίκα που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, όπως πολλές και πολλοί της γενιάς της. Ήθελε όμως να τον αλλάξει με τα βιβλία, γιατί πίστευε ότι τα βιβλία είναι σαν τα ρόδια. Τα ανοίγεις και ξεπηδούν ιδέες και συναισθήματα. Τα βιβλία είναι πόρτες για να ανοίξεις και να δεις τον κόσμο. Όλη της η ζωή ήταν ευθυγραμμισμένη σε αυτή την ιδέα. Και ως εκδότρια, και ως δημιουργός του ΕΚΕΒΙ, την ενδιέφερε πώς τα βιβλία, η ανάγνωση, οι ιδέες και ο πολιτισμός θα φτάσουν εκεί που συνήθως δεν φτάνουν. Στις μειονεκτούσες περιοχές και στα ευάλωτα στρώματα. Πίστευε ότι οι κοινωνικές ανισότητες και το κοινωνικό στίγμα διευρύνονται και παγιώνονται εξαιτίας της άνισης πρόσβασης στον κόσμο των ιδεών και της τέχνης. Η διευρυμένη πρόσβαση και η συμμετοχή στα πολιτισμικά δρώμενα ήταν και η κεντρική ιδέα όλων των παρεμβάσεών της, από την Ευρωβουλή, το δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως τη θητεία της στο Υπουργείο Πολιτισμού. Το όραμά της διατυπώθηκε σε δυο λέξεις: Πολιτισμική Δημοκρατία. Αυτές οι δυο λέξεις θα συνοδεύουν το όνομά της στη μνήμη μας.

Σε δήλωση της Τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σίας Αναγνωστοπούλου, αναφέρεται:

«Η Μυρσίνη της Πολιτισμικής Δημοκρατίας, η εμπνευσμένη Μυρσίνη μας, δεν είναι πια μαζί μας. Από τα μάτια της, τα κείμενά της και τις λέξεις της, μας πέρασε το πάθος της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το όραμα της για την ισότιμη πρόσβαση για Όλους στην Τέχνη, στις Ιδέες, στα Βιβλία. Μοιράστηκε μαζί μας την τρυφερότητά της για τα παιδιά, για όλα τα παιδιά του κόσμου που έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα, για τα παιδιά αποδημητικά πουλιά, για τα προσφυγόπουλα. Πέρα από την πολιτική της προσωπικότητα -βαρύ βιογραφικό η Μυρσίνη- με την ειλικρίνεια της δέσμευσής της για όλα όσα μπορούν να γίνουν με τη συμμετοχή στους θεσμούς, αλλά και με τους αγώνες στους δρόμους, στα κινήματα, στα στέκια των προσφύγων, ήταν διαρκώς παρούσα. Παρούσα πνευματικά, ηθικά, απλή, με το χαμόγελό της, με τον "Οδυσσέα" της. Χαιρόμουν πάντα τις κουβέντες μαζί της, για τον πολιτισμό που δεν είναι πολυτέλεια, αλλά που είναι το μείζον πεδίο διαμόρφωσης του δημόσιου χώρου, των πολιτικών και ιδεολογικών συγκρούσεων. Μια ενσάρκωση αξιοπρέπειας ήταν η Μυρσίνη και σε όλα τα υψηλά πόστα που υπηρέτησε, στην Ευρωβουλή, στο ΕΚΕΒΙ, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κάθε ιδέα παραίτησης συνθηκολόγησης και δημαγωγίας σ’ αυτή τη διαδρομή οικοδόμησης νοήματος, λόγων και πράξεων, ήταν στους αντίποδες των οραμάτων της. Σ’ αυτή την πορεία προς την ανυπαρξία που περιγράφει στο συγκλονιστικό τελευταίο της σημείωμα η Μυρσίνη, εμείς θα αντιτείνουμε την Ζώσα Μνήμη. Αντίο Μυρσίνη μου. Αγαπημένε μου φίλε Αντώνη είμαστε ειλικρινά συντετριμμένοι. Θα είμαστε στην οδύνη σου κοντά σου».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρεύμα: Μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας τον Μάιο

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή του Πάσχα

Καιρός: Τοπικές βροχές, σκόνη και άνοδος της θερμοκρασίας την Παρασκευή του Πάσχα