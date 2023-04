Κόσμος

Σουδάν: Κατάπαυση του πυρός 72 ωρών κήρυξαν οι παραστρατιωτικές δυνάμεις

Οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους, διάρκειας 72 ωρών, από τις 06:00 (τοπική ώρα· τις 07:00 ώρα Ελλάδας).

Η εκεχειρία «συμπίπτει με το ευλογημένο Έιντ αλ Φιτρ» και σκοπό έχει «να ανοίξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι για την απομάκρυνση πολιτών και για να τους δοθεί η ευκαιρία να ξαναβρεθούν με τις οικογένειές τους», ανέφεραν οι ΔΤΥ σε ανακοίνωσή τους. Δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον τακτικό στρατό μέχρι στιγμής. Προηγούμενες ανακοινώσεις των αντιμαχόμενων περί κήρυξης κατάπαυσης του πυρός έμειναν ανεφάρμοστες.

Οι ΔΤΥ ανέφεραν πως ανέλαβαν δράση σε «νόμιμη άμυνα» για να αποκρούσουν αυτή που περιέγραψαν ως απόπειρα «πραξικοπήματος» και πρόσθεσαν πως δεσμεύονται σε «απόλυτη κατάπαυση του πυρός» από σήμερα.

Από το Σάββατο, όταν η διελκυστίνδα για την εξουσία ανάμεσα στους στρατηγούς Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, ή Χαμέτι, μετατράπηκε σε ανοικτό πόλεμο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 330 άνθρωποι και τραυματίστηκαν χιλιάδες άλλοι.

Οι πιο σκληρές μάχες δίνονται στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ και στην πολιτεία Νταρφούρ, όπου τα σημάδια του μακρόχρονου πολέμου που θεωρητικά τερματίστηκε πριν από τρία χρόνια δεν έχουν επουλωθεί ακόμα.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατηγός Μπουρχάν και ο επικεφαλής των επίφοβων ΔΤΥ Χαμέτι ομονοούσαν πλήρως όταν ανέτρεψαν μαζί τον Οκτώβριο του 2021 τη μεταβατική κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαν πολίτες. Όμως ο τελευταίος σταδιακά άρχισε να παίρνει αποστάσεις από τον επικεφαλής της στρατιωτικής χούντας και η διένεξη ανάμεσά τους που σιγόβραζε για μήνες οδήγησε στο ξέσπασμα της αιματηρής αναμέτρησης των δυνάμεών τους από το Σάββατο.

