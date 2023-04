Κοινωνία

Καταγγελία: Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ ζωγράφισε χυδαίο σχέδιο στο κουδούνι ηλικιωμένου... επειδή δεν του άνοιγε (βίντεο)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα. Τι αποκάλυψε ο γιος του στο "Καλημέρα Ελλάδα".

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε με θύμα έναν ηλικιωμένο άνδρα. Ο γιος του 97χρονου, κ.Αρχοντάκης μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη.

"Έχω δώσει ρητή εντολή στον ηλικιωμένο πατέρα μου να μην ανοίγει σε κανέναν αν δεν είμαι εγώ παρών στο σπίτι, καθώς στο παρελθόν έχει πέσει θύμα απάτης από δήθεν υπαλλήλους" είπε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

"Ένας άνδρας φορώντας, όπως φαίνεται και στο βίντεο που σας έστειλα, μία μπλούζα του ΔΕΔΔΗΕ χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μου, πατέρας μου δεν απάντησε και εκείνος με έναν ανεξίτηλο μαρκαδόρο ζωγράφισε ένα απρεπές σχέδιο στο κουδούνι μας, ακριβώς κάτω από το όνομα της μητέρας μου, που έφυγε από τη ζωή ένα χρόνο πριν" ανέφερε ο κ. Αρχοντάκης.

Μάλιστα, όπως είπε, θέλει αν το καταγγείλει στον ΔΕΔΔΗΕ, όμως "δεν απαντά κανείς στα τηλέφωνα".





