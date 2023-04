Πολιτισμός

Κρήτη: Ούρησαν και αφόδευσαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Απίστευτος βανδαλισμός ανήμερα του Πάσχα. Είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας κλιματιστικά μηχανήματα και είχε κλαπεί χαλκός



Το Πάσχα… βγήκε ξινό στους ανθρώπους του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο.

Την Κυριακή του Πάσχα, το Μουσείο έμεινε κλειστό και τη Δευτέρα οι εργαζόμενοί του βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα!

Κάποιος ή κάποιοι είχαν σπάσει την πόρτα που βρίσκεται στη βορινή είσοδο, μπήκαν στον χώρο, ούρησαν και αφόδευσαν σε διάφορα σημεία

Όπως αναφέρει ο διευθυντής του ΜΦΙΚ και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Νίκος Πουλακάκης, είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας κλιματιστικά μηχανήματα και είχε κλαπεί χαλκός. Μάλιστα, στον χώρο βρέθηκε και ένα ζευγάρι παρατημένα παπούτσια!

Έχει γίνει σχετική καταγγελία στην Αστυνομία.

Τη Δευτέρα, το Μουσείο παρέμεινε κλειστό και την Τρίτη άνοιξε ξανά με φύλακα, καθώς η πόρτα δεν είχε επιδιορθωθεί. Τελικά, τώρα το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο κ. Πουλακάκης αναφέρει τα εξής:

«Η Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης στεγάζεται, όπως είναι γνωστό, στο κτίριο της Παλαιάς Ηλεκτρικής στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου και αποτελεί ένα από τα κτίρια-σήματα κατατεθέν της πόλης. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του μουσείου πιστεύουμε ότι το μουσείο έχει σταθεί με σεβασμό απέναντι σε ένα ιστορικό κτίριο του Ηρακλείου, το έχει αναδείξει αξιοποιώντας το ως μουσείο και έχει τονώσει την υγιή επισκεψιμότητα της πολύπαθης περιοχής της Αγίας Τριάδας, της οποίας αποτελεί μέλος.

Δυστυχώς το μουσείο κατά καιρούς έχει δεχτεί βανδαλισμούς που έχουν αλλοιώσει την εμφάνισή του και έχουν αναστείλει προσωρινά το έργο του. Λυπόμαστε πολύ να γινόμαστε στόχος τέτοιων ενεργειών τις οποίες και καταδικάζουμε απερίφραστα, καθώς, εκτός των άλλων, αποτελούν απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και των ίδιων των ανθρώπων που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις –θραύση υάλων, εισβολή, γκράφιτι κ.α.-.

Ελπίζουμε στο μέλλον να μην αντιμετωπίσουμε ξανά παρόμοια περιστατικά. Είναι αρκετοί για εμάς, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, οι φυσικοί εχθροί, χρόνος και θάλασσα, που απειλούν το κτίριό μας και αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τη συντήρησή του».

Πηγή: Cretalive.gr

