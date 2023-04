Οικονομία

2022: Πρωτογενές πλεόνασμα - “έκπληξη” στον Προϋπολογισμό

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2022 και την πορεία των δημοσιονομικών του Κράτους. Τι δηλώνουν Σταϊκούρας και Σκυλακάκης.

Με πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 273 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμα ύψους 1,6% του ΑΕΠ ή 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου, έκλεισε το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία φέρουν επικύρωση από την Eurostat.

Το 2021 η Ελλάδα είχε πρωτογενές έλλειμμα που διαμορφώθηκε στο 4,7% του ΑΕΠ ή 8,45 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου

Παράλληλα μεγάλη υποχώρηση κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες, παρουσίασε το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης και διαμορφώθηκε στο 171,3% του ΑΕΠ για το 2022, έναντι 194,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2021.

Σε απόλυτους αριθμούς το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε 356,256 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 353,489 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

Το ΑΕΠ επέστρεψε σε επίπεδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα διαμορφώνεται σε 208,03 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 181,675 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021.

Σε δήλωση του Υπουργού Οικονομικών,Χρήστου Σταϊκούρα, για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2022, αναφέρεται:

«Τα σημερινά, επίσημα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η Ελλάδα πέτυχε να μηδενίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2022, καταγράφοντας μάλιστα και μικρό πρωτογενές πλεόνασμα. Πετύχαμε έτσι, όλοι μαζί, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, Κράτος και Κυβέρνηση, την μεγαλύτερη – πανευρωπαϊκά – δημοσιονομική βελτίωση, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας ήταν από τα πιο γενναιόδωρα στην Ευρώπη.

Το ίδιο έτος, το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά 26 δισ. ευρώ. Και το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά 23% του ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Επέστρεψε, δυναμικά, στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Μεγεθύνεται, πλέον, με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς στην Ευρώπη, από ουραγός σε επιδόσεις την προηγούμενη τετραετία. Τα δημόσια οικονομικά σταθεροποιούνται και βελτιώνονται. Το παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας αλλάζει, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα έχει χαράξει νέα πορεία και κινείται σε έναν πιο ελπιδοφόρο δρόμο.

Πετυχαίνουμε, όλοι μαζί, την προώθηση μιας σύγχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής, εξωστρεφούς και βιώσιμα αναπτυσσόμενης οικονομίας. Μια οικονομία με νοικοκυρεμένα και ευσταθή δημόσια οικονομικά. Μια ανθεκτική και ισχυρή οικονομία. Μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη. Μια Ελλάδα που αποπνέει υτοπεποίθηση, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, Θόδωρους Σκυλακάκης, σημειώνει πως «Το 2022 πετύχαμε, τελικά, πρωτογενές πλεόνασμα, έστω και μικρό, ένα χρόνο νωρίτερα του αναμενόμενου. Παρά τις εξωγενείς κρίσεις. Αυτό, διασφαλίζει συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας και θέτει τις βάσεις για μια εξαιρετική αναπτυξιακή πορεία. Μόνο μια ισχυρή κυβέρνηση, με μεταρρυθμιστικό πρόσημο, μπορεί να συνεχίσει αυτόν τον ενάρετο κύκλο, στον οποίο έχει μπει η ελληνική οικονομία».

