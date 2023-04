Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Τέλος το “μπλε τικ” της εγκυρότητας

Το Twitter αφαιρεί τα παλιά "μπλε τικ", άλλοτε διακριτικό εγκυρότητας και αυθεντικότητας. Σε ποιούς λογαριασμούς θα διατηθούν και γιατί

Τι κοινό έχουν ο Πάπας, ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μπιγιόνσε; Εχασαν από σήμερα και οι τρεις στο Twitter τα μπλε τικ που υπήρξαν σύμβολα αξιοπιστίας κάποτε, μέχρις ότου η πλατφόρμα θέσει σε εφαρμογή την απειλή του Ιλον Μασκ και αφαιρέσει τα τικ από όσους δεν πληρώνουν.

Το Twitter άρχισε να αλλάζει γρήγορα εμφάνιση από την στιγμή που οι λογαριασμοί άρχισαν να χάνουν το μπλε τικ που είχαν αποκτήσει έπειτα από επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη και με βάση ορισμένους ακόμη όρους πιστοποίησης.

Ετσι, το τικ εξαφανίσθηκε από τους λογαριασμούς γνωστών προσώπων όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Μπιλ Γκέιτς, η Λέιντι Γκάγκα, αλλά κυρίως από τους λογαριασμούς χιλιάδων πανεπιστημιακών, δημοσιογράφων, ακτιβιστών. Ακόμη και ο @jack, ο ιδρυτής του Twitter , ο Τζακ Ντόρσεϊ, έχασε το τικ στον λογαριασμό του.

Στην πλευρά των πολιτικών, πολλοί εκλεγμένοι έχασαν επίσης το μπλε τικ, αλλά ορισμένοι από αυτούς απέκτησαν το γκρι τικ, που προοριζόταν για τους λογαριασμούς κυβερνήσεων και ορισμένων οργανισμών. Είναι η περίπτωση του Κέβιν ΜακΚάρθι, του επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Παρακαλώ, namaste»

Πλέον, το μπλε τικ δεν υποδεικνύει παρά τους χρήστες που δέχθηκαν να πληρώσουν τα 8 δολάρια κάθε μήνα στον Ιλον Μασκ εξασφαλίζοντας ορισμένα τεχνικά προνόμια και πλεονεκτήματα του Twitter Blue. Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Δαλάι Λάμα βρίκονται ανάμεσά τους.

«Ξέρω ότι θα με κατακρίνουν που έχω το μπλε τικ, αλλά δεν πειράζει, έχω ανάγκη το κουμπί για να κάνω editing στα tweets μου», έγραψε ο Marques Brownlee, δημιουργός περιεχομένου με 6 εκατομμύρια ακολούθους.

Αλλοι δεν έκρυψαν την έκπληξή τους. Οπως ο συγγραφέας Στίβεν Κινγκ, με 7 εκατομμύρια ακολούθους.

«Ο λογαριασμός μου στο Twitter λέει ότι είμαι συνδρομητής του Twitter Blue. Είναι ψέμα. Ο λογαριασμός μου στο Twitter λέει ότι έδωσα τον αριθμό τηλεφώνου μου (για ταυτοποίηση). Είναι ψέμα», έγραψε χθες στον λογαριασμό του.

«Παρακαλώ, namaste», του απάντησε Ιλον Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας έκανε γνωστό σε άλλο tweet ότι «πληρώνει προσωπικά ορισμένες συνδρομές».

Μέσα ενημέρωσης: κατάργηση των γκρι τικ...φύρδην μίγδην

Μέσα στην σύγχυση, άλλη μία αλλαγή που συνδέεται με το νέο σύστημα «πιστοποίησης» τέθηκε από σήμερα σε εφαρμογή: οι ενδείξεις «σχετιζόμενο με το Κράτος» και «χρηματοδοτούμενο από κυβερνητικούς πόρους» καταργήθηκαν σήμερα από τις σελίδες των μεγάλων μέσων ενημέρωσης, αφού πρώτο το αμερικανικό δημόσιο ραδιόφωνο NPR έδειξε τον δρόμο εγκαταλείποντας το Twitter σε ένδειξη διαμαρτυρίας την περασμένη εβδομάδα.

Πολλοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί που είχαν το σύμβολο του «σχετιζόμενου με το κράτος μέσου», ανεξάρτητα δυτικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και ελεγχόμενα κρατικά μέσα καθεστώτων όπως της Ρωσίας και της Κίνας, φύρδην μίγδην, δεν το έχουν πια στους λογαριασμούς τους.

Εκτός από το αμερικανικό ραδιοφωνικό δίκτυο NPR και το καναδικό CBC, για παράδειγμα, το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua και το ρωσικό RT δεν φέρουν πλέον το διακριτικό από τις 06.00 GMT.

«Οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί που χρηματοδοτούνται από το Κράτος και διαθέτουν ανεξαρτησία, όπως το BBC στο Ηνωμένο Βασίλειο και το NPR στις ΗΠΑ δεν ορίζονται ως μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με ένα Κράτος», διευκρίνιζε το Twitter στο κέντρο υποστήριξης.

«Τα μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με ένα Κράτος ορίζονται ως μέσα το δημοσιογραφικό περιεχόμενο των οποίων ελέγχεται από αυτό το Κράτος μέσω χρηματικών πόρων, ή πολιτικών πιέσεων άμεσων ή έμμεσων και /ή επιβολή ελέγχου στην παραγωγή και την διανομή», αναγράφεται στο κέντρο υποστήριξης του Twitter.

Πολλά δυτικά μέσα ενημέρωσης, αρχής γενομένης από το NPR, την περασμένη εβδομάδα, ή το σουηδικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο Sveriges Radio (SR), αυτήν την εβδομάδα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα του Ιλον Μασκ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική που επέβαλε στο Twitter ο Ιλον Μασκ.

4/20

Το «Twitter verified», ο λογαριασμός συνδρομής στο Twitter Blue, προειδοποιούσε από την Τετάρτη ότι η πλατφόρμα θα αφαιρούσε την Πέμπτη τα μπλε τικ που είχαν αποκτηθεί πριν ο Ιλον Μασκ αγοράσει την εταιρεία, στο τέλος του Οκτωβρίου, επιβάλει το «παράδοξο» όραμά του και αντιστρέψει την φιλοσοφία της πιστοποίησης.

«Για να παραμείνουν πιστοποιημένοι στο Twitter, οι χρήστες μπορούν να κάνουν συνδρομή στο Twitter Blue εδώ», έγραφε .

Η χθεσινή ημερομηνία δεν είναι τυχαία: η 20ή Απριλίου είναι στα αγγλικά η 4/20, συνώνυμο της κάνναβης στις ΗΠΑ. Και το αφεντικό της Tesla και της SpaceX έχει στερεοτυπική προσκόλληση στις πλάκες για το θέμα. Αλλωστε, αγόρασε την πλατφόρμα στην τιμή των«54.20» δολαρίων ανά μετοχή...

«Η εξουσία στον λαό»...χάος και σύγχυση

Ο Ιλον Μασκ πέρασε από σαράντα κύματα για να λανσάρει το Twitter Blue, προκαλώντας σύγχυση και κακοφωνία. Τον Νοέμβριο είχε διακηρύξει ότι θέλει «να δώσει περισσότερη εξουσία στον λαό» και «να καταργήσει το ισχύον σύστημα των γαιοκτημόνων και των αγροτών, που διαχωρίζει όσους έχουν το μπλε τικ και εκείνους που δεν το έχουν».

Αρχικά, ο Μασκ είχε δηλώσει ότι τα tweet όσων δεν διαθέτουν το μπελ τικ θα αντιμετωπίζονται ως spam και θα εναποτίθενται σε έναν φάκελλο όπου θα είναι διαθέσιμα για όποιον θα θέλει να διαβάσει...

Αποτέλεσμα, ανάμεσα στον Νοέμβριο και το Ιανουάριο, οι μισοί από τους 30 μεγάλους διαφημιζόμενους στο Twitter σταμάτησαν να αγοράζουν διαφημιστικό χώρο, σύμφωνα με την Pathmatics.

Οι εταιρείες διστάζουν να δαπανήσουν χρήματα σε μία πλατφόρμα όπου «κυριαρχεί το χάος, οι αυθαίρετες αλλαγές και η αβεβαιότητα», εξηγεί η Jasmine Enberg του Insider Intelligence, που προβλέπει ότι τα έσοδα του Twitter θα μειωθούν κατά 28% φέτος. Και η αναλύτρια θεωρεί ότι οι συνδρομές του Twitter Blue δεν θα καλύψουν το κενό.

«Το μπλε τικ δεν αποτελεί πλέον διακριτικό αξιοπιστίας» από την στιγμή που οποιοσδήποτε μπορεί να πληρώσει για να το αποκτήσει», λέει.

