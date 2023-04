Πολιτική

Αρκαδία - Μητσοτάκης: Να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες αστάθειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μηνύματα από την Αρκαδιά και συγκεκριμένα τη Μεγαλούπολη έστειλε ο Πρωθυπουργός, κατά την περιοδεία του.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Μεγαλόπολη, όπου συνομίλησε με πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην κεντρική πλατεία για να τον υποδεχτούν.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες, πολίτες της Μεγαλόπολης, σας ευχαριστώ γι΄ αυτή τη θερμή υποδοχή, σας ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας.

Βρισκόμαστε, ουσιαστικά, μία μέρα πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Αύριο θα πάω στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα εισηγηθώ τη διάλυση της Βουλής, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε εκλογές την 21η Μαΐου.

Συγκρατήστε ότι οι εκλογές γίνονται στο τέλος της τετραετίας, όπως είχα δεσμευτεί εδώ και αρκετά χρόνια. Συνεπείς και σε αυτή τη δέσμευσή μας, εξαντλούμε την κυβερνητική μας θητεία και προσερχόμαστε σε αυτή την προεκλογική περίοδο με την αυτοπεποίθηση ενός κόμματος το οποίο τίμησε τη συμφωνία αλήθειας την οποία υπογράψαμε με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες τον Ιούλιο του 2019.

Όταν είχα ξαναβρεθεί στην Αρκαδία και σας είχα μιλήσει τότε προεκλογικά, σας είχα πει ότι το πρώτο μου μέλημα θα ήταν να ανατάξω την ελληνική οικονομία και να βγούμε από αυτή την πορεία την οποία είχαν χαράξει οι προηγούμενοι, μία πορεία ανυποληψίας, μία πορεία περιορισμένης ανάπτυξης, μία πορεία φόρων που τσάκισαν τη μεσαία τάξη, περικοπών συντάξεων.

Η ανάπτυξη της οικονομίας αποτέλεσε τον πρώτο στόχο αυτής της κυβέρνησης και ταυτόχρονα είναι αυτή η ανάπτυξη που μας επέτρεψε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, να μειώσουμε τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα, να μειώσουμε τις εισφορές, να προσελκύσουμε επενδύσεις, να διεκδικήσουμε περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους, να ανατάξουμε συνολικά την οικονομία.

Και την κτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι μας γνωρίζουν ότι παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, σταθήκαμε κοντά τους απέναντι σε μία ακόμα από τις πολλές κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, που δεν είναι άλλη από την εισαγόμενη ακρίβεια, προϊόν της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όλα αυτά δεν τα κάναμε σε κανονικούς καιρούς. Θέλω να θυμηθείτε τις κρίσεις που κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, ξεκινώντας από τη μεταναστευτική εισβολή στον Έβρο, τον Μάρτιο του 2020. Αμέσως μετά, μία πανδημία, μία πρωτοφανής υγειονομική κρίση, η οποία μας ανάγκασε ουσιαστικά να κλείσουμε όλη την οικονομία. Αλλά δεν πιστεύω ότι υπάρχει ανάμεσά μας ούτε ένας Έλληνας, ούτε μία Ελληνίδα, που να μην αναγνωρίζει ότι σε αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση το κράτος στάθηκε δίπλα, στήριξε τις επιχειρήσεις, στήριξε τους εργαζόμενους, ανέλαβε τη μισθοδοσία, έδωσε επιστρεπτέα προκαταβολή και κράτησε τον παραγωγικό ιστό της χώρας όρθιο.

Είχαμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε έναν προκλητικό γείτονα και πρόσφατα βέβαια την μεγάλη κρίση ακριβείας, εισαγόμενης ακρίβειας. Μία κρίση πληθωρισμού όμοια της οποίας δεν έχουμε ξαναδιαχειριστεί τα τελευταία 40 χρόνια. Και εκεί, όμως, σταθήκαμε κοντά στους πολίτες.

Θα είδατε και σήμερα ότι ανακοινώθηκαν οι τιμές του ρεύματος για τον επόμενο μήνα και αυτές σχετικά μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες τιμές. Θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο και, το πρώτο μέλημα των πολιτών ήταν τι θα κάνουμε με τους λογαριασμούς του ρεύματος και γνωρίζετε καλά ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, σε κάθε λογαριασμό ρεύματος, υπήρχε αυτό το οποίο θα πληρώναμε ως ποσό χωρίς τη κρατική επιδότηση και αυτό το οποίο τελικά πληρώσατε, επειδή ακριβώς το κράτος έσκυψε πάνω στο πρόβλημα, βρήκε πόρους και στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Διότι αυτή ήταν η υποχρέωσή μας. Να σταθούμε κοντά στην κοινωνία, σε κάθε δυσκολία, χωρίς όμως, ταυτόχρονα, να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα.

H χώρα μας από το 2023 και μετά θα πρέπει, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να μπορεί να παράγει και πάλι πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε πολύ υψηλή ανάπτυξη, αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν είναι απλά εφικτά, μπορούν να συνδυαστούν και με περαιτέρω περικοπές φόρων και με περικοπές στις εργοδοτικές εισφορές, πράγμα το οποίο θα υλοποιήσουμε στη δεύτερη τετραετία μας.

Κάποιος φίλος ο οποίος με συνάντησε εδώ, μου είπε, «και τι θα κάνετε με το τέλος επιτηδεύματος;». Το τέλος επιτηδεύματος θα σβήσει εντός της επόμενης τετραετίας, καθώς θα βελτιώνεται και η φορολογική συμμόρφωση όλων όσοι καλούνται σήμερα να πληρώσουν ένα φόρο ο οποίος επειδή είναι οριζόντιος είναι και άδικος. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την πολιτική μείωσης των φόρων, θα συνεχίσουμε την πολιτική στήριξης των επενδύσεων, θα συνεχίσουμε την πολιτική ενίσχυσης και ισχυροποίησης της Ελλάδος σε μια ταραγμένη γειτονιά.

Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα σύνορά μας και σε πείσμα όλων όσοι αγωνίζονται για το αντίθετο, ο φράχτης στον Έβρο επεκτείνεται με ή χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι πραγματικά λυπηρό, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα, υπάρχουν κάποιοι Ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι αγωνίζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μη χρηματοδοτηθεί ο φράχτης αυτός με ευρωπαϊκούς πόρους. Να πληρώσουμε όλοι εμείς, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι, ένα έργο το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά είναι απαραίτητο συνολικά για την Ευρώπη.

Θέλω να σας πω, όμως, και δύο ειδικές κουβέντες για τα προβλήματα τα οποία σάς απασχολούν εδώ στη Μεγαλόπολη. Θέλω νέους γεωργούς - τους οποίους έχουμε στηρίξει- και νέους κτηνοτρόφους οι οποίοι θα μπορούν να επανέλθουν στον πρωτογενή τομέα, να μπορούν να παράγουν προϊόντα τα οποία να παίρνουν ανταγωνιστικές τιμές. Να μειώσουμε το κόστος παραγωγής συνολικά, με φωτοβολταϊκά τα οποία θα μπορούν να αξιοποιούν και αγρότες και κτηνοτρόφοι, για να μπορείτε πραγματικά να είστε ανταγωνιστικοί. Αυτό είναι το όραμά μας για τον πρωτογενή τομέα.

Όμως, εδώ, στη Μεγαλόπολη ξέρω καλά ότι είμαι σε μία πόλη η οποία αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό «ενεργειακή καρδιά» για την πατρίδα μας. Ξέρετε πολύ καλά, ότι η μετάβαση, καθώς σταδιακά θα απομακρυνόμαστε από το λιγνίτη, αυξάνει την υποχρέωση της πολιτείας και τη δική μου υποχρέωση προσωπικά να μπορέσω να δώσω αναπτυξιακή διέξοδο σε μία πόλη η οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό ταυτισμένη με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.

Θέλω να ξέρετε ότι προσωπικά, ο ίδιος, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2020, έδωσα μεγάλους αγώνες για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε εκείνους τους πόρους που σήμερα μας επιτρέπουν να έχουμε ένα Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης με πολύ ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις και τα πιο ευνοϊκά κίνητρα σε όλη την Ελλάδα, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε άλλου είδους επενδύσεις, εδώ, στη Μεγαλόπολη.

Ξέρω ότι έχουν υπάρξει και καθυστερήσεις. Είναι όμως μία δέσμευση δική μου -και θέλω να το ξέρετε και να το έχετε ακούσει από εμένα- ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός, θα είναι μια τετραετία όπου η προσοχή μας θα στραφεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση σε εκείνες τις περιοχές της χώρας οι οποίες εκ των πραγμάτων χρειάζονται φροντίδα καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα μειώνεται.

Η Μεγαλόπολη, εδώ, η περιοχή της Πτολεμαΐδας, η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν εξασφαλίσει τις μέγιστες δυνατές επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις. Αυτό εκ των πραγμάτων θα προσελκύσει άλλου είδους επενδυτές οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Μεγαλόπολη. Σε συνεννόηση πάντα και με την Περιφέρεια -και με πόρους της Περιφέρειας και εθνικούς πόρους- μπορούμε να σχεδιάσουμε μαζί σας ένα μέλλον για τη Μεγαλόπολη το οποίο θα είναι πιο αισιόδοξο, το οποίο θα είναι πιο φωτεινό.

Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε καμία περίπτωση, σε αυτό το συνολικό όραμα ανάπτυξης το οποίο έχω για τη χώρα, να υπάρχουν περιοχές οι οποίες αισθάνονται ότι υστερούν για λόγους ιστορικούς και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Ένα θα σας πω μόνο: να μου έχετε εμπιστοσύνη. Αυτά τα οποία λέω τα κάνω πράξη και τα διαπιστευτήριά μου είναι η αξιοπιστία έργων και λόγων που διέκρινε συνολικά την κυβερνητική μας θητεία αυτήν την τετραετία.

Γιατί εμείς, αυτά τα οποία σάς είπαμε προεκλογικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κάναμε πράξη. Δεν σας έταξα θαύματα. Σας υποσχέθηκα σκληρή δουλειά, συγκεκριμένους στόχους, μετρήσιμα αποτελέσματα. Και σήμερα, κάνοντας τον απολογισμό μας, πιστεύω ότι όλοι οι καλόπιστοι συμπολίτες μας αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με το πού βρισκόταν το 2019.

Είμαστε πιο ισχυροί, με πιο ισχυρή οικονομία. Αναγνωριζόμαστε στην Ευρώπη ως η ευχάριστη έκπληξη. Κανείς πια δεν μιλάει για την Ελλάδα ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.

Και το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, και για αυτό οι εκλογές αυτές είναι τόσο κρίσιμες, είναι αν θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία ή αν θα τα ρισκάρουμε όλα και θα κλωτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα για να επιστρέψουμε, αναρωτιέμαι, πού; Σε ποια εποχή; Στην εποχή των υψηλών φόρων; Στην εποχή των ανοιχτών συνόρων; Στην εποχή των κλειστών τραπεζών; Στην εποχή που η άποψη της Ελλάδος δεν μετρούσε ούτε στην Ευρώπη, ούτε πουθενά στον κόσμο; Δεν πρέπει, φίλες και φίλοι, να διακινδυνεύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει.

Έχουμε ολοκληρώσει το έργο μας; Προφανώς και όχι. Έχουμε κάνει και λάθη; Βεβαίως έχουμε κάνει και λάθη. Αλλά πείτε μου εσείς αν θυμάστε άλλον Πρωθυπουργό ο οποίος με θάρρος, σε οποιοδήποτε λάθος γινόταν, στεκόταν ο ίδιος μπροστά στους Έλληνες πολίτες και τους έλεγε: αναλαμβάνω την ευθύνη, μαθαίνω από τα λάθη μου και θα διορθώσω τα κακώς κείμενα. Αυτό έκανα κατά τη διάρκεια της τετραετίας και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Αλάθητος είναι μόνο αυτός ο οποίος δεν κάνει απολύτως τίποτα.

Είμαστε σήμερα πολύ πιο έμπειροι από ό,τι ήμασταν πριν από τέσσερα χρόνια. Θα επαναλάβω ότι έχουμε κινητοποιήσει πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας για την Ελλάδα την οποία οραματιζόμαστε. Και ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να μας δώσουν αυτή τη δυνατότητα να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει.

Δεν μπορούσε η Ελλάδα να αλλάξει σε τέσσερα χρόνια, όμως άλλαξαν πολλά και μπορούν να αλλάξουν πολλά περισσότερα. Τα δείγματα γραφής τα έχουμε δώσει. Τα διαπιστευτήριά μας στους Έλληνες πολίτες, όπως σας είπα, είναι η αξιοπιστία μας, η συνέπειά μας, η ειλικρίνειά μας, ότι θα μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Από εμένα δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε πράγματα τα οποία γνωρίζω ότι δεν είμαι σε θέση να τα υλοποιήσω την επόμενη τετραετία. Ποτέ δεν θα το ακούσετε αυτό από εμένα.

Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε, όταν είσαι αρχηγός της Αντιπολίτευσης και γνωρίζεις, λίγο-πολύ, ότι θα χάσεις στις εκλογές, να έρχεσαι και να λες: «θα μειώσω τους φόρους, θα αυξήσω τους μισθούς, θα διαγράψω όλα τα δάνεια, θα χαρίσω σπίτια». Και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να σας τάξει ο κ. Τσίπρας. Αλλά τα είχε ξαναπεί αυτά. Τα είχε πει στη Θεσσαλονίκη το 2014, τα θυμάστε έτσι δεν είναι; «Να σκίσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο», «να καταργήσουμε όλους τους φόρους» και μετά είδαμε πολύ καλά τι έγινε. Ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, 90 δισ., σχεδόν 100 δισ. στις πλάτες σας και μία Ελλάδα η οποία σερνόταν. Κλειστές τράπεζες, ουρές έξω από τις τράπεζες. Να τη θυμόμαστε αυτή την εικόνα, δεν είναι τόσο μακρινή ώστε να την έχουμε ξεχάσει.

Αλλά για εμένα, φίλες και φίλοι, δεν στέκομαι τόσο πολύ στη σύγκριση, διότι εγώ θέλω πάντα εμείς, η παράταξή μας και εγώ προσωπικά, να μην αναμετριόμαστε μόνο με τον αντίπαλό μας, αλλά να συγκρινόμαστε με τον καλύτερο εαυτό μας, το τι μπορούμε εμείς να πετύχουμε. Αυτό θέλετε να ακούσετε από εμάς. Η σύγκριση γίνεται και θα γίνεται αυτόματα, πιστεύω, και από εκείνους τους πολίτες οι οποίοι ενδεχομένως ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν.

Αλλά να κλείσω, λέγοντάς σας κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Οι συνθήκες και οι διεθνείς συγκυρίες εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ δύσκολες. Βλέπετε ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο με διαρκείς αναταραχές, με έναν γείτονα ο οποίος επέδειξε 3,5 χρόνια τώρα μεγάλη νευρικότητα. Αυτή τη στιγμή, ναι, το κλίμα είναι καλύτερο, αλλά ποιος μας εγγυάται ότι αυτό θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα, μετά από τις ελληνικές και τις τουρκικές εκλογές;

Αυτό το οποίο χρειάζεται πρώτα και πάνω απ΄ όλα, είναι σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή λαϊκή εντολή. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπλέξουμε σε περιπέτειες αστάθειας, σε κυβερνήσεις «συνεργασίας», που θα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών και συνεννοήσεων που θα γίνονται σε κάποια σκοτεινά δωμάτια. Δεν εξυπηρετεί αυτό σήμερα το εθνικό συμφέρον. Τα πράγματα δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνουν πιο εύκολα, θα χρειαστούμε έμπειρο πλήρωμα για να κρατήσει το σκάφος της Ελλάδος σταθερό στα ταραγμένα νερά τα οποία διαπλέουμε και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσουμε να διαπλέουμε και τα επόμενα χρόνια.

Γι΄ αυτό και η κάλπη αυτή, ειδικά η κάλπη της 21ης Μαΐου, είναι τόσο σημαντική. Αυτή η κάλπη είναι η κρίσιμη κάλπη. Γιατί ακούω πολλούς να λένε: «αφού θα υπάρξει μάλλον και δεύτερη κάλπη με την ενισχυμένη αναλογική, γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η πρώτη κάλπη;». Τους απαντώ, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί στην πρώτη κάλπη πρέπει να στείλουμε το ισχυρό μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη μέρα. Ισχυρή Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ποιον θέλετε στην Κυβέρνηση, ποιον θέλετε για Πρωθυπουργό.

Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί πρέπει να αποτρέψουμε ένα σενάριο «πολιτικής τερατογένεσης», το οποίο πιστεύω ότι προκαλεί ανατριχίλα σε πάρα πολλούς Έλληνες πολίτες. Για σκεφτείτε ένα σενάριο συγκυβέρνησης Τσίπρα - Ανδρουλάκη - Βαρουφάκη. Τον Βαρουφάκη να επιστρέφει ως Υπουργός Οικονομικών, τον Τσίπρα ως Πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποια άλλα στελέχη, τον Πολάκη ως Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε.

Όμως, το σενάριο αυτό, το οποίο αποκαλούμε «η κυβέρνηση των ηττημένων», μαθηματικά είναι ένα πιθανό σενάριο. Κι όταν μου λέει εμένα ο κ. Τσίπρας, «εγώ δεν πρόκειται να κάνω κυβέρνηση των ηττημένων», εγώ σας λέω, εδώ από τη Μεγαλόπολη, ότι δεν πιστεύω ούτε μία λέξη απ΄ αυτά τα οποία λέει ο κ. Τσίπρας. Εάν τα κουκιά βγαίνουν, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα διστάσει να το κάνει.

Όμως, εμείς έχουμε μία υποχρέωση, να εξασφαλίσουμε ότι τα κουκιά δεν θα βγαίνουν και ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ισχυρή στην κάλπη της 21ης Μαΐου, για να συνεχίσουμε την πορεία την οποία ήδη έχουμε προδιαγράψει.

Να σας ζητήσω, λοιπόν, αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Να σας ζητήσω και κυρίως από τα στελέχη μας, καθώς ξεκινάει επίσημα η προεκλογική περίοδος αύριο και θα έχουμε τέσσερις εβδομάδες μέχρι τις εκλογές, να δώσουμε τον αγώνα με ευπρέπεια. Εμείς δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα γίνουμε ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση ως προς την ποιότητα του δημοσίου λόγου, ως προς τη χυδαιότητα και ως προς την τοξικότητα. Διότι βλέπετε, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι αυτοί οι οποίοι έσκαβαν το λάκκο της τοξικότητας και βάφτιζαν μία ολόκληρη παράταξη -τα θυμάστε αυτά τα hashtag στο διαδίκτυο, #ΝΔβιαστές, #παιδεραστές και όλες αυτές τις απίστευτες αθλιότητες τις οποίες ακούγαμε.

Βλέπετε, τώρα, πώς η ζωή τα φέρνει έτσι και όλες αυτές οι αθλιότητες γυρνoύν μπούμερανγκ. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε τα ίδια. Και θα απαγορεύσω σε οποιοδήποτε στέλεχός μας να χρησιμοποιήσει πολιτικό λόγο αυτής της «ποιότητας». Εμείς έχουμε έργο το οποίο μπορούμε να υπερασπιστούμε. Έχουμε πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία το οποίο θα παρουσιάσουμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα.

Έχουμε σχέδιο για την Ελλάδα. Έχουμε όραμα για την Ελλάδα. Εμπνεόμαστε από την ιστορία της μεγάλης μας παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρουμε ότι εμείς ήμασταν πάντα αυτοί που πήραμε τις εθνικά σωστές και επιβεβλημένες αποφάσεις για την πατρίδα μας. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Μπορούμε να ονειρευτούμε μαζί μια πολύ καλύτερη Ελλάδα, για όλες και για όλους, όπου κανείς δεν θα μείνει πίσω. Επαναλαμβάνω, αυτό έχει ειδική αναφορά για εσάς εδώ στη Μεγαλόπολη και αυτό το οποίο σας ζητώ, είναι δώστε μου, όπως το κάνατε το 2019 -και πιστεύω ότι δεν σας διέψευσα- δώστε μου τη δύναμη το σχέδιό μας να το κάνουμε πράξη.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό αγώνα, καλή δύναμη και στο επανιδείν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι που είδα και τόση νεολαία εδώ και χαίρομαι που είδα και πολλά παιδιά.

Χαίρομαι που είδα και πολλά παιδιά, δεκαεπτάρηδες, δεκαοκτάρηδες. Να κάνω μία ειδική αναφορά. Για να μείνουν τα παιδιά αυτά στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε δουλειές και καλή εκπαίδευση. Τα παιδιά ξέρετε πότε φεύγουν έξω; Τα παιδιά τα οποία φεύγουν έξω, είναι τα παιδιά τα οποία έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Όταν δεν υπήρχαν δουλειές και όταν η ελληνική οικονομία βούλιαζε.

Λοιπόν, η δική μου υποχρέωση είναι όχι μόνο να φέρω πίσω τα παιδιά που έφυγαν, αλλά κυρίως τα παιδιά τα οποία θα μείνουν εδώ να πάνε σε ένα καλό πανεπιστήμιο, να πάνε σε μία καλή τεχνική σχολή και την επόμενη μέρα να βρουν μία δουλειά της προκοπής, η οποία θα έρθει μόνο με ανάπτυξη και με επενδύσεις. Αυτή είναι η δουλειά μου και για αυτό αγωνίζομαι.

Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στις επετειακές εορταστικές εκδηλώσεις στο Άστρος Κυνουρίας για τη συμπλήρωση 200 ετών από τη Β’ Εθνοσυνέλευση. O Πρωθυπουργός σε δήλωσή του σημείωσε:

«Με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά και συγκίνηση, είχα την ευκαιρία σήμερα να συμμετέχω στους εορτασμούς για την επέτειο των 200 χρόνων από την Β’ Εθνοσυνέλευση, εδώ στο Άστρος Κυνουρίας. Κάθε τέτοια επέτειος είναι μία ευκαιρία ιστορικού αναστοχασμού για το πώς τότε οι επαναστατημένοι Έλληνες επιχείρησαν να οργανώσουν την πολιτεία τους, τα θέματα του κράτους. Να υπερασπιστούν τα ατομικά δικαιώματα, αντλώντας έμπνευση από τα πιο φιλελεύθερα συντάγματα τότε της Δύσης.

Και ακριβώς αυτό το μάθημα, είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει και εμάς να μας συνοδεύει στη σημερινή ιστορική συγκυρία. Αν κάτι έχουμε διδαχθεί από την πορεία του Έθνους αυτά τα 200 χρόνια, είναι ότι όποτε ήμασταν ενωμένοι μπορέσαμε να πετύχουμε μεγάλα άλματα στο μέλλον. Και κατά τη διάρκεια της Επανάστασης πληρώσαμε, δυστυχώς, διχασμούς και εσωτερικές έριδες.

Ξεπεράσαμε όμως, και αυτές τις δυσκολίες, πορευθήκαμε, συγκροτήσαμε το ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος. Kαι από τότε, παρά τις δυσκολίες, παρά τα προβλήματα, παρά τα πισωγυρίσματα, η πορεία του τόπου ήταν μια πορεία προόδου. Αυτή η πορεία προόδου του τόπου πρέπει να συνεχιστεί, αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο και το βασικό αίτημα των πολιτών στις εκλογές της 21ης Μαΐου, αν τελικά θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα γυρίσουμε πίσω.

Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της πραγματικά θαυμάσιας εκδήλωσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Συνελήφθη ο Μέγας Αρχιμανδρίτης για κλοπή ρολογιού (βίντεο)

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)