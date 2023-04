Οικονομία

e- katanalotis: “Καλάθι της Ενέργειας” για σύγκριση τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε εφαρμογή τέθηκε το «Καλάθι της Ενέργειας», την εφαρμογή όπου οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν τις τιμές της ενέργειας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσαν ότι από σήμερα, Παρασκευή 21 Απριλίου, τίθεται σε εφαρμογή η κυβερνητική πρωτοβουλία το «Καλάθι της Ενέργειας», σύμφωνα με την οποία τα τιμολόγια των παρόχων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e- katanalotis.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο σημειώθηκε μεσοσταθμική μείωση 7%, συμπεριλαμβανομένων και των κρατικών επιδοτήσεων από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

«Από αυτή τη στιγμή ξεκινάει στον e-Καταναλωτή η παρουσίαση για το «Καλάθι της Ενέργειας». Συγκεκριμένα ανεβάσαμε σε συγκριτικό πίνακα τις τιμές των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών τιμολογίων για τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο, όπου αποτυπώνονται πολύ σοβαρές μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος ανά εταιρεία και μπορείτε και εσείς να δείτε και συγκριτικά τις εταιρείες μεταξύ τους.

Για τις τιμές του μηνός Μαΐου, όπου φαίνεται υπάρχει μια σταθεροποίηση και ελαφρά επίσης μείωση των τιμών, θα έχουμε την τελική ανάρτηση μετά και την κρατική επιδότηση που θα αποφασίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε από την πλευρά του: «Η εφαρμογή e-Καταναλωτής είναι η μοναδική κρατική εφαρμογή στην Ευρώπη, με την οποία σε πραγματικό χρόνο μπορούμε να λαμβάνουμε τα δεδομένα από όλα τα στοιχεία που έχουν τα σούπερ μάρκετ. Πλέον θα μπορούν οι καταναλωτές να βρίσκουν και τα τιμολόγια που έχουν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας-πάνω από 16 εταιρίες και πάνω από 43 συμβόλαια θα μπορούν να συγκρίνουν μηνιαίως και να επιλέγουν την καλύτερη προσφορά. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται ο ανταγωνισμός και βεβαίως, θα μπορεί η κάθε μια και ο καθένας να αλλάζει πάροχο, επιλέγοντας τη φτηνότερη τιμή χωρίς κανένα επιπρόσθετο κόστος».

Αναλυτικά τα οικιακά τιμολόγια ρεύματος ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη

Γιώργος Παπαδάκης: Οι ευχές των συνεργατών του για τη γιορτή του (βίντεο)