Η Καλλιόπη Σπανού υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών

Ποια είναι η Καλλιόπη Σπανού που αναλαμβάνει υπηρεσιακή υπουργός Εσωτερικών μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών.

Ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου, καθήκοντα υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών αναλαμβάνει η κυρία Καλλιόπη Σπανού.

Η κυρία Σπανού είναι καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει διατελέσει Συνήγορος του Πολίτη.

Η ορκωμοσία της θα γίνει την Κυριακή, στις 18.00.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού ότι, «με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, την αρμοδιότητα της δημόσιας ενημέρωσης για την πορεία του κυβερνητικού έργου αναλαμβάνει ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στη θέση του έως σήμερα Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου. Η έως σήμερα αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη αναλαμβάνει τη θέση Συμβούλου σε Διεθνή Θέματα και Σχέσεις με Διεθνή ΜΜΕ».

Στοιχεία Βιογραφικού της Καλλιόπης Σπανού

Καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Universite de Picardie) στη Γαλλία (DEA Science Administrative) όπου και έλαβε τον τίτλο του Docteurd'Etat στην Πολιτική Επιστήμη με ειδίκευση στη Διοικητική Επιστήμη (Mention Tres Honorable). Στη διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Στασινοπούλου και το Υπουργείο Εθνικής Οκονομίας (ΝΑΤΟ). Η διατριβή της τιμήθηκε με επιχορήγηση για έκδοση από το Γαλλικό κράτος.

Διδάσκει στο Τμήμα ΠΕΔΔ του ΕΚΠΑ από το 1989, ενώ δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο της Amiens, στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΙΙ και στο Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών. Υπήρξε υπότροφοςτου CNRS/EIE στο Centre des Recherches Administratives, visitingprofessor στο Government Department του LSEκαι στο Nuffield College (Oxford). Τον Φεβρουάριο – Ιούλιο 2016 προσεκλήθη ως “Schuman Fellow” στο Robert Shuman Centre for Advanced Studies, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και τον Ιούλιο 2018 προσκεκλημένη ερευνήτρια της Fondation de la Maison des Sciences de l’ Homme (Παρίσι).

Τον Μάιο του 2011 εξελέγη Συνήγορος του Πολίτη από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, θέση από την οποία αποχώρησε τον Οκτώβριο του 2015. Από το 2003 έως το 2011 είχε επίσης υπηρετήσει ως Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη.

Υπηρέτησε ως Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κράτος και Δημόσιας Πολιτική», ως Σύμβουλος Σπουδών στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και δίδαξε επί πολλά έτη στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Υπήρξε επιστημονικός σύμβουλός στο υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Συνεργάζεται ως σύμβουλος με τον ΟΟΣΑ σε θέματα δημόσιας διοίκησης.

Υπήρξε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης και Μέλος του Steering Committee του European Group of Public Administration, IIAS.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καλύπτουν θέματα δημόσιας διοίκησης και δημοσίων πολιτικών (σχέσεις διοίκησης-πολιτών, διοίκησης-δημοκρατίας, διοικητικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές περιβάλλοντος, κοινωνική πολιτική, διοικητικές διαστάσεις του εξευρωπαϊσμού, κλπ.). Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα και έχει ολοκληρώσει τρία ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιστημονική υπεύθυνη για την Ελλάδα, καθώς και σειρά ερευνητικών προγραμμάτων στην Ελλάδα.

Πηγή βιογραφικού: pspa.uoa.gr

