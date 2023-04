Πολιτική

Γεωργούλης – Κορογιαννάκης: Πέντε έως δέκα χρόνια φυλάκιση για βιασμό στο Βέλγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος του ανεξάρτητου ευρωβουλευτή μιλά στον ΑΝΤ1 για την πορεία της υπόθεσης.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Οι εικασίες και οι φημολογίες για την υπόθεση Γεωργούλη δίνουν και παίρνουν. Ποια είναι όμως η πραγματική εικόνα; Ο Έλληνας δικηγόρος στις Βρυξέλες Νίκος Κορογιαννάκης εξηγεί στον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες τι ακριβώς γνωρίζουμε για την υπόθεση μέχρι στιγμής.

-Η μήνυση κατά του ευρωβουλευτή Αλέξη Γεωργούλη μονοπωλεί το τελευταίο διάστημα τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πέρα όμως από τις φήμες και τις εικασίες τι πραγματικά γνωρίζουμε για την υπόθεση;

Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα είναι η αλήθεια. Γνωρίζουμε ότι υποβλήθηκε μια αίτηση από τον αρμόδιο εισαγγελέα των Βρυξελών για άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη για θέματα που αφορούν βιασμό, βία, σεξουαλική παρενόχληση.

-Τι έχουν κάνει οι δικηγόροι του μέχρι στιγμής; Γνωρίζουν κάτι παραπάνω;

Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της άρσης της ασυλίας για να ξεκινήσουν οι ανακριτικές πράξεις. Προκύπτει ότι έχουν γίνει προσπάθειες επικοινωνίας με τις βελγικές δικαστικές αρχές, όμως αυτή τη στιγμή η επικοινωνία με τις Βελγικές αρχές είναι δύσκολη δικονομικά διότι ο κ. Γεωργούλης απολαμβάνει ακόμη της βουλευτικής του ασυλίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία άρσης της ασυλίας του δεν μπορούν να γίνουν ανακριτικές πράξεις στο Βέλγιο

- Ποια είναι τα επόμενα στάδια από εδώ και πέρα στην υπόθεση Γεωργούλη;

Για να κλείσει τον φάκελο ο ανακριτής θα πρέπει να εξετάσει τον καταγγελλόμενο. Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της άρσης της ασυλίας, η αναμενόμενη εξέλιξη είναι ότι ο ανακριτής θα τον καλέσει. Δεν μιλάμε για απολογία ακόμη, γιατί δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εναντίον του. Όμως ο ανακριτής δεν μπορεί να κλείσει τον φάκελο αν δεν εξετάσει και τον καταγγελλόμενο.

- Αν υπόθεση τελικά οδηγηθεί στα βελγικά δικαστήρια, σύμφωνα με την εμπειρία σας, τι προβλέπεται; Ποια θα είναι η ποινή για τον κ. Γεωργούλη;

Οι ποινές που προβλέπει ο ποινικός κώδικας για τον βιασμό στο Βέλγιο είναι πέντε ως δέκα χρόνια. Το αν θα είναι πιο κοντά στο πέντε ή πιο κοντά στο δέκα εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε υπόθεσης. Τι έντασης βίας υπάρχει, αν υπάρχουν και άλλα επιβαρυντικά στοιχεία ή και ελαφρυντικά στοιχεία.

H Υπόθεση Γεωργούλη είναι βέβαιο ότι θα αρχίσει πολύ να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες του Βελγίου καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα και η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυτιλήνη: προθεσμία να απολογηθεί η γυναίκα που έβαλε φωτιά στον σύζυγο της

Τέμπη - Αποζημιώσεις Hellenic Train: τα στοιχεία για την πορεία των αιτημάτων

Η Καλλιόπη Σπανού υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών