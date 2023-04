Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω, πάμε μόνο μπροστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Αντώνη Σαμαρά στο πλευρό του, ο Πρωθυπουργός μίλησε με τους κατοίκους της Καλαμάτας σε κεντρική πλατεία.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Καλαμάτα και απηύθυνε χαιρετισμό σε συνάντησή του με πολίτες, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στη συνάντηση παρέστη και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Σας ευχαριστώ γι΄αυτή τη θερμή υποδοχή. Η Μεσσηνία στέλνει το μήνυμα της μεγάλης εκλογικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Όπως είπε και ο πρόεδρος, η αυτοδύναμη Ελλάδα είναι στο χέρι το δικό σας, στο χέρι της καθεμιάς και του καθενός ξεχωριστά, για να συνεχίσουμε.

Για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προκοπής, την οποία ξεκινήσαμε μαζί πριν από τέσσερα χρόνια, έχοντας πετύχει μέχρι σήμερα σημαντικά αποτελέσματα. Ζητώ τη στήριξή σας για να κρατήσουμε την πατρίδα μας στο σωστό δρόμο».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της επίσκεψής του στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, μια μέρα πριν επισκεφθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και προκηρυχθούν επίσημα «οι πιο κρίσιμες εκλογές από τη Μεταπολίτευση και μετά».

Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Και χαίρομαι, επίσης, γιατί βρίσκομαι μαζί με έναν άνθρωπο που έχει ταυτίσει την πολιτική του διαδρομή με τον τόπο του, τη Μεσσηνία, με τον τέως πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Είχα την ευκαιρία, όπως θυμάστε, να υπηρετήσω υπό τον Αντώνη ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Και βρεθήκαμε πριν από λίγο μαζί στην τελετή υπογραφής ενός ακόμα πολύ σημαντικού έργου για τη Μεσσηνία, που δεν είναι άλλο από το δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, μία ακόμα μεγάλη εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν, που δρομολογείται από αυτή την κυβέρνηση. Kαι ίσως αυτό το έργο συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία αυτής της τετραετίας. Μια κυβέρνηση η οποία έλυσε εκκρεμότητες του παρελθόντος, δρομολόγησε σημαντικά έργα, αντιμετώπισε -και συγκρατήστε το αυτό γιατί νομίζω έχει ξεχωριστή σημασία- τις περισσότερες κρίσεις από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης. Κράτησε το σκάφος της χώρας σταθερό, ενίσχυσε την Ελλάδα, έκανε πιο ισχυρή την Ελλάδα.

Η φωνή μας μετράει πια στην Ευρώπη, ακούγεται από το Κογκρέσο μέχρι τις Βρυξέλλες. Μία Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μία Ελλάδα η οποία έχει σταματήσει να είναι επαίτης, μία Ελλάδα η οποία πατάει καλά στα πόδια της και μία Ελλάδα η οποία έχει μια κυβέρνηση που παρ' όλες αυτές τις μεγάλες δυσκολίες, υλοποίησε στο ακέραιο όλες τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Γιατί θυμάμαι καλά, όταν είχα έρθει εδώ στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, να σας μιλήσω προεκλογικά, σας είχα πει τότε ότι δε σας υπόσχομαι θαύματα, αλλά σας υπόσχομαι ορισμένα πολύ απλά πράγματα. Το πρώτο για το οποίο είχα δεσμευθεί ήταν ότι θα μειώσω τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες. Και το κάναμε πράξη».

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Ήρθε ένας κύριος και μου έπιασε το χέρι καθώς περπατούσα στην πλατεία και μου είπε: "σε ευχαριστώ που έσωσες τη μεσαία τάξη". Αυτή τη μεσαία τάξη την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση τσάκισε στους φόρους. Είχα δεσμευτεί ότι θα επιστρέψουμε στη μεσαία τάξη αυτά που της πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη δέσμευσή μας την κάναμε πράξη στο ακέραιο.

Σας είχα πει, τότε, όταν μίλησα στην Καλαμάτα, ότι θα κάνω το καλύτερο που μπορώ να ξαναβάλω την Ελλάδα σε μια δυναμική τροχιά ανάπτυξης, να φέρουμε νέες επενδύσεις, να φέρουμε νέες δουλειές, να φροντίσουμε ότι τα νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν εδώ στην Ελλάδα θα μπορούν να αναζητήσουν το μέλλον τους στην πατρίδα τους χωρίς να χρειάζεται να ξενιτευτούν.

Σήμερα η Ελλάδα έχει την γρηγορότερη αποκλιμάκωση ανεργίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Δημιουργήσαμε σχεδόν 300.000 θέσεις εργασίας κι εσείς εδώ στη Μεσσηνία το ξέρετε καλά. Διότι μόνο εδώ, στη Μεσσηνία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια δημιουργήθηκαν παραπάνω από 2.500 νέες επιχειρήσεις. Μεγάλες, μεσαίες, μικρές. Καθεμιά από αυτές είναι κάποιες νέες θέσεις απασχόλησης. Τονώνουν την τοπική οικονομία, αναπτύσσουν συνολικά τον τόπο.

Σας είχα επίσης πει τότε, όταν μίλησα στην Καλαμάτα, ότι θέλω μια Ελλάδα ισχυρή η οποία θα φυλάττει επιτέλους με αποτελεσματικότητα τα σύνορά της. Και κάναμε τη δέσμευσή μας αυτή πράξη. Αποκρούσαμε την μεταναστευτική εισβολή του Έβρου το 2020, προστατεύσαμε τα θαλάσσια σύνορά μας».

Ο πρωθυπουργός θέλησε στο σημείο αυτό να πει «ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τους συνοριοφύλακές μας, το Λιμενικό μας, όλοι αυτοί που 365 μέρες το χρόνο χωρίς να παίρνουν άδεια, χωρίς να παίρνουν αργία κάνουν αυτή τη δύσκολη, πλην όμως, τόσο απαιτητική δουλειά να φυλάνε τα σύνορά μας. Και με αυτό τον τρόπο να θεμελιώνουμε, να κατοχυρώνουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και να προστατεύουμε την εθνική μας κυριαρχία».

Και πρόσθεσε: «Και βέβαια, το έργο μας δεν σταματά εδώ. Βρέθηκα πριν από δύο εβδομάδες περίπου στον Έβρο όπου επισκέφτηκα το αποτρεπτικό εμπόδιο, τον φράχτη όπως είναι γνωστός, και εξήγγειλα την επέκταση του έργου αυτού. Ο φράχτης θα κατασκευαστεί καθ΄ όλο το μήκος του Έβρου, είτε χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους είτε χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Και, πράγματι, λυπάμαι ιδιαίτερα που υπάρχουν, σήμερα, ακόμα, πολιτικοί της αξιωματικής αντιπολίτευσης οι οποίοι αγωνίζονται στις Βρυξέλλες, δυσφημούν τη χώρα, θέλουν να υπονομεύσουν τα εθνικά συμφέροντα. Και ο αγώνας τον οποίον δίνουν αντί να στηρίξουν την Ελλάδα, προσέξτε, είναι πώς η Ευρώπη δεν θα πληρώσει τον φράχτη και θα τον πληρώσετε όλοι εσείς, όλοι εμείς, όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Απέναντι, λοιπόν, σε αυτή την πολιτική που καθιστά ουσιαστικά την αξιωματική αντιπολίτευση μία εθνική εξαίρεση, εμείς προτάσσουμε ένα ενιαίο και αρραγές εθνικό μέτωπο.

Όπως σας είπα, μία Ελλάδα πιο ισχυρή, μία Ελλάδα η οποία έχει επενδύσει πια στις ένοπλες δυνάμεις της, έχει αποκτήσει σε χρόνο ρεκόρ αεροσκάφη Rafale, έχει αναβαθμίσει τα F-16 της, έχει αποκτήσει νέες φρεγάτες και εδώ στην περιοχή σας, στην Καλαμάτα, δρομολογείται μία πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Το νέο κέντρο εκπαίδευσης των Ικάρων μας, σε διακρατική συνεργασία με το Ισραήλ, μέσα στον Μάιο θα φτάσουν τα δύο πρώτα υπερσύγχρονα εκπαιδευτικά αεροσκάφη από τα δέκα συνολικά, ώστε η Καλαμάτα να γίνει όχι μόνο ελληνικό, αλλά και διεθνές κέντρο εκπαίδευσης πιλότων.

Θα μπορούμε να προσελκύουμε χειριστές και από άλλες πολεμικές αεροπορίες. Όλα αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα υλοποιήσαμε εν μέσω πρωτοφανών δυσκολιών, την ίδια ώρα που στηρίξαμε την κοινωνία απέναντι σε κρίσεις που ούτε καν φανταζόμασταν ότι θα μπορούσαμε ποτέ να χρειαστεί να διαχειριστούμε.

Θυμάστε πολύ καλά το μεγάλο σοκ της κρίσης του κορονοϊού. Όταν αναγκαστήκαμε μέσα σε μία ημέρα ουσιαστικά να κλείσουμε τη χώρα. Θυμάστε, τα καταστήματα εδώ όλα πρακτικά κλειστά και το κράτος ήταν αυτό το οποίο στήριξε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους. Όλες αυτές τις επιχειρήσεις που βλέπετε, εδώ, εμείς τις κρατήσαμε ζωντανές.

Εμείς τους δώσαμε επιστρεπτέα προκαταβολή, εμείς πληρώσαμε τους εργαζόμενους, εμείς τους δώσαμε αναστολές για να μπορούν, σήμερα, να σφύζουν από ζωή, να αναπτύσσονται και να προσλαμβάνουν παραπάνω κόσμο.

Και κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, όταν πάλι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με έναν εισαγόμενο πληθωρισμό -προσέξτε, δεν τον προκαλέσαμε εμείς τον πληθωρισμό. Πληθωρισμό έχουν όλες οι χώρες του κόσμου με τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες ήταν 10 φορές υψηλότερες από αυτές τις οποίες είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν- πάλι εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πήραμε χρήματα από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας και τα επιστρέψαμε στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σήμερα πάλι, βλέπετε, τον Μάιο ακόμα πιο χαμηλοί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και με κρατική στήριξη, με χρήματα τα οποία, όπως σας είπα, πήραμε από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για να τα επιστρέψουμε. Τα πήραμε από τους λίγους για να τα δώσουμε στους πολλούς».

Ο πρωθυπουργός, προσδιόρισε μάλιστα τους όρους της σύγκρισης, στην οποία συχνά έχει αναφερθεί. Είπε: «Γιατί τα λέω όλα αυτά, φίλες και φίλοι; Διότι είναι σημαντικό καθώς ξεκινάει η προεκλογική περίοδος, να γνωρίζουμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε. Και, βέβαια, να μη θεωρήσουμε τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει, δεδομένα. Γιατί σας λέω ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου είναι τόσο κρίσιμες; Διότι ένα λάθος αποτέλεσμα μπορεί να αντιστρέψει όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει.

'Ακουγα, σήμερα, κι έχει ενδιαφέρον αυτό, κάποιο στέλεχος του ΜέΡΑ25, του κόμματός του κ. Βαρουφάκη, να λέει: «ε, εάν υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας υπάρχει και μία πιθανότητα να ξανακλείσουν οι τράπεζες». Βρε τι μας λες; Θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε το 2015; Όχι τους απαντάμε. Όχι, κατηγορηματικά όχι. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω, θα πηγαίνει μόνο μπροστά.

Και αναφέρομαι σε αυτή τη δήλωση επειδή κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει -τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλάνε γι΄ αυτό δημόσια- αυτό το οποίο αποκαλώ «πολιτική τερατογένεση». Μια «κυβέρνηση των ηττημένων», εάν βγαίνουν αριθμητικά τα κουκιά. Σκεφτείτε τον κ. Τσίπρα, τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Βαρουφάκη πάλι Υπουργό Οικονομικών, να ξαναζήσουμε δηλαδή όλα όσα θέλουμε να ξεχάσουμε. Όσα ζήσαμε. Διότι δεν ήταν εφιάλτης, έτσι; Δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Οι συνταξιούχοι που περίμεναν έξω από τα ΑΤΜ θυμούνται πολύ καλά. Θυμούνται πολύ καλά τα πενηντάρικα που παίρναμε τότε.

Κι εμείς που αγωνιστήκαμε ως παράταξη να κρατήσουμε την Ελλάδα στην Ευρώπη, γνωρίζουμε πόσο πλάτη βάλαμε. Σας διαβεβαιώνω εγώ που έχω κάτσει στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεκάδες φορές, ξέρω πόσο κοντά φτάσαμε στην απόλυτη καταστροφή.

Γι΄ αυτό λοιπόν τα θυμίζουμε αυτά, επειδή οι εκλογές πρέπει να έχουν πολύ ξεκάθαρα διλήμματα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά ή αν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε πίσω, αν θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική η οποία έφερε συνολικό πλούτο στη χώρα ή θα ξαναγυρίσουμε σε μία εμμονική ιδεοληπτική λογική φορολόγησης της μεσαίας τάξης.

Αν θα εξακολουθούμε να φυλάμε τα σύνορά μας ή θα ξαναγίνουμε «ξέφραγο αμπέλι». Να γκρεμίζουμε τους φράχτες και να αφήνουμε όλους να μπαίνουν στην Ελλάδα, χωρίς να τους ρωτούμε από πού έρχονται και πού πηγαίνουν.

Αν θέλουμε να επενδύουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας, αν θέλουμε τελικά και ποιος είναι ο κατάλληλος να διαχειριστεί τα πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και διαπραγματεύτηκε και έφερε στην πατρίδα μας. Για όλα αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα κληθούμε να απαντήσουμε, να απαντήσετε εσείς στην κάλπη της 21ης Μαΐου.

Κι επειδή πολύς λόγος γίνεται για την απλή αναλογική, για τη δεύτερη κάλπη η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα έρθει μετά την πρώτη εκλογή, ένα έχω να σας πω: Η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση είναι η 21η Μαΐου. Αυτή τελικά θα στείλει το μήνυμα ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Εάν θα συνεχίσουμε με Νέα Δημοκρατία ή αν θα επιστρέψουμε σε περιπέτειες και σε εποχές που θέλουμε όλοι μας να ξεχάσουμε.

Κι επειδή κάποιοι αγωνίζονται να μας πείσουν για όλα τα καλά της απλής αναλογικής, τους ζητώ να κοιτάξουν και να κοιτάξετε κι εσείς για όσους δεν το γνωρίζετε, τι γίνεται στη γειτονική Βουλγαρία.

Η Βουλγαρία έχει απλή αναλογική, μόλις διεξήγαγε την πέμπτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε δύο χρόνια. Κυβέρνηση δεν υπάρχει, είναι με υπηρεσιακή κυβέρνηση δύο χρόνια τώρα. Θα υπάρχει και έκτη εκλογή. Και πάλι προκοπή δεν βλέπουν, γιατί πολύ απλά οι πολιτικές δυνάμεις δεν μπορούν να συνεννοηθούν.

Δεν τα χρειαζόμαστε, λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, κάναμε καλό στον τόπο. Εκεί που έγιναν λάθη, τα αναγνωρίσαμε με θάρρος. Δεν κρυφτήκαμε στις δυσκολίες. Όπου υπήρχαν προβλήματα είπαμε εδώ είμαστε να τα διορθώσουμε, να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα. Και τα αλλάξαμε».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε: «Γι' αυτό και με αίσθημα σιγουριάς και αυτοπεποίθησης θα θέσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο μας, το πρόγραμμά μας, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την επόμενη εβδομάδα για το πώς θα συνεχίσουμε σε μια τροχιά ανάκαμψης, για το πώς θα αναβαθμίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το πώς θα φέρουμε και άλλες επενδύσεις.

Για το πώς θα στηρίξουμε τη νέα γενιά. Με απασχολεί, ξέρετε, πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά νέα παιδιά τα οποία γυρνούν συνολικά την πλάτη στην πολιτική. Που λένε ότι όλοι το ίδιο είναι. Κανείς δεν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα.

Δεν πιστεύω ότι είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα να τους πείσουμε ότι όντως είναι έτσι. Και να τους δώσω ένα παράδειγμα μόνο. Όταν διαπιστώσαμε ότι ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης ξαφνικά τα ενοίκια άρχισαν να ανεβαίνουν πολύ, τι κάναμε; Δρομολογήσαμε ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τη νεολαία, το πρόγραμμα «Σπίτι μου». 10.000 σπίτια για νέους και νέα ζευγάρια τα οποία θα μπορούν να τα αποκτήσουν με πολύ χαμηλό δάνειο, χαμηλότερο από όσο θα πλήρωναν για ένα ενοίκιο.

Αυτές είναι οι πραγματικές πολιτικές, οι οποίες κάνουν τη διαφορά. Γιατί εμείς δεν μένουμε απλά στα λόγια, εμείς υλοποιούμε πολιτικές που λύνουν τα δικά σας προβλήματα.

Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Έχουμε κληρονομήσει πολλές παθογένειες του παρελθόντος. Έλεγα πριν ότι ο δρόμος, αγαπητέ μου Αντώνη, τον οποίο υπογράψαμε σήμερα είναι σαν το γεφύρι της 'Αρτας.

Μια ακόμα ιστορία από έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν γίνει, αλλά δρομολογούνται τελικά από αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Οπότε το δίλημμα είναι απλό: Θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ή θα γυρίσουμε πίσω; Είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι Έλληνες πολίτες και ειδικά εσείς εδώ στη Μεσσηνία -ένα παραδοσιακό, να το πω, «κάστρο» της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστά πολύ ψηλότερα του εθνικού μέσου όρου- θα στείλετε κι εσείς το δικό σας μήνυμα.

Και το μήνυμα είναι απλό: η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω! Η Μεσσηνία δεν γυρίζει πίσω. Η Καλαμάτα δεν γυρίζει πίσω. Πάμε μόνο μπροστά, σταθερά, τολμηρά!», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός ευχόμενος καλό αγώνα και καλή δύναμη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Μπροστά στην επερχόμενη ήττα του ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει τα πάντα για να εξαπατήσει τους πολίτες. Ακόμη και να ξαναγράψει την πρόσφατη ιστορία του τόπου. Σήμερα έφτασε στο σημείο να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Είναι η δεύτερη φορά που λέει αυτό το ψέμα. Κύριε Μητσοτάκη, την χώρα στην χρεοκοπία και τα μνημόνια την οδήγησε η ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε από τα μνημόνια, άφησε ρυθμισμένο το χρέος και τα 37 δις στα ταμεία για να τρώτε σήμερα εσείς και οι κολλητοί σας από τα έτοιμα και από τις θυσίες του ελληνικού λαού.

ΥΓ. Τον κ. Σαμαρά? τον έριξε ο λαός με την ψήφο του όπως θα ρίξει κι εσάς στις 21 Μαΐου».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Σμύρνη: επεισοδιακή σύλληψη μετά από καταδίωξη διαρρηκτών

Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Τι αναζήτησαν οι Έλληνες στο Google Search;

Ερντογάν για Αγία Σοφία: από όταν την ανοίξαμε ως τζαμί είναι πάντα γεμάτη