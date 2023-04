Οικονομία

S&P: αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε δήλωση του Υπ. Οικονομικών για την βελτίωση της προοπτικής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομάς.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα BB+ και αναβάθμισε τις προοπτικές του σε θετικές από σταθερές. Ο S&P αναφέρει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η οικονομική ανθεκτικότητα της Ελλάδας καθώς και η στήριξη από την EE έχουν βελτιώσει τα δημόσια οικονομικά και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

«Μετά την ταχύτερη δημοσιονομική προσαρμογή στην ΕΕ το 2022, το πρωτογενές ισοζύγιο της Ελλάδας έγινε ξανά πλεονασματικό και αναμένουμε περαιτέρω δημοσιονομικές βελτιώσεις τα επόμενα χρόνια», σημειώνει στην ανακοίνωσή του.

Οι επενδύσεις αυξήθηκαν στο 21% του ΑΕΠ στο τέλος του 2022, αυξημένες κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία τριετία. «Αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχισθεί, εδραιωμένη στα 30,5 δισ. ευρώ πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα... Ετσι, αναθεωρήσαμε το outlook για την Ελλάδα σε θετικό από σταθερό, επιβεβαιώνοντας το rating BB+/B», σημειώνει ο οίκος.

«O οίκος αξιολόγησης “Standard & Poor’s” προχώρησε σήμερα στην βελτίωση της προοπτικής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας (outlook) σε «θετική» από «σταθερή».

Έτσι, γίνεται ο δεύτερος διεθνής οίκος αξιολόγησης, που μέσα στο 2023, τοποθετεί τη χώρα μισό, μόλις, “σκαλοπάτι” πριν την επενδυτική βαθμίδα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Υπουργός Οικονομίας.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας, σημειώνει πως, «Πρόκειται για ακόμη μια πολύ θετική εξέλιξη, που ακολουθεί τις 12 αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 4 περίπου χρόνια, παρά τις διαδοχικές, εξωγενείς κρίσεις.

Εξέλιξη που αποτελεί καρπό – και, ταυτοχρόνως, πιστοποίηση – της υπεύθυνης, αποτελεσματικής και κοινωνικά δίκαιης οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης, της διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, της διατήρησης των ταμειακών διαθεσίμων σε ασφαλή επίπεδα και της υλοποίησης ουσιαστικών διαρθρωτικών αλλαγών που οδηγούν τη χώρα μπροστά».

Και καταλήγει: «Έρχεται δε, σε συνέχεια των επίσημων στατιστικών στοιχείων, που ανακοινώθηκαν σήμερα και επιβεβαιώνουν, ότι η Ελλάδα πέτυχε την μεγαλύτερη – πανευρωπαϊκά – δημοσιονομική βελτίωση το 2022, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας ήταν από τα πιο γενναιόδωρα στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο έτος η χώρα μας κατάφερε να μηδενίσει το πρωτογενές έλλειμμα, καταγράφοντας μάλιστα μικρό πρωτογενές πλεόνασμα, να αυξήσει το ΑΕΠ της κατά 26 δισ. ευρώ και να μειώσει το δημόσιο χρέος της κατά 23% του ΑΕΠ.

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα.

Κινείται, αταλάντευτα, στον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας και υπευθυνότητας, διασφαλίζοντας τις συνθήκες για τη συνέχιση της δυναμικής αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει η χώρα.

Η σημερινή κίνηση της S&P καταδεικνύει τη δραστική βελτίωση της αξιοπιστίας και των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι αν συνεχιστεί η τρέχουσα συνετή και αποτελεσματική οικονομική πολιτική, ο μεγάλος εθνικός στόχος για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας εντός του 2023, είναι απολύτως εφικτός και ρεαλιστικός».

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν νέος προπονητής

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου: Οι αρχαιότητες επιστρέφουν (εικόνες)

Γκουαντάναμο: “Γρήγορη γήρανση” εμφανίζουν οι κρατούμενοι