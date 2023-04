Κόσμος

Γκουαντάναμο: “Γρήγορη γήρανση” εμφανίζουν οι κρατούμενοι

Οι κρατούμενοι στο Γκουαντάναμο εμφανίζουν σημάδια “γρήγορης γήρανσης”, όπως κατήγγειλε ο Ερυθρός Σταυρός. Τι έχουν καταγράψει οι παρατηρητές.

Οι κρατούμενοι που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο κέντρο κράτησης στην αμερικανική βάση Γκουαντάναμο στην Κούβα εμφανίζουν σημάδια «γρήγορης γήρανσης», δήλωσε αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

«Καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση και το Κογκρέσο να συνεργαστούν για να βρουν επαρκείς και βιώσιμες λύσεις για να αντιμετωπιστεί το θέμα», επεσήμανε ο Πάτρικ Χάμιλτον, επικεφαλής της αποστολής της ICRC για τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Πρέπει να αναληφθεί δράση κατά προτεραιότητα», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Χάμιλτον έγιναν μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε τον Μάρτιο στο Γκουαντάναμο, την πρώτη έπειτα από 20 χρόνια. Ο ίδιος σημείωσε ότι «σοκαρίστηκα από το πώς όσοι κρατούνται ακόμη σήμερα εμφανίζουν συμπτώματα γρήγορης γήρανσης, τα οποία επιδεινώνονται από τις συσσωρευμένες επιπτώσεις των εμπειριών τους και των ετών που έχουν περάσει υπό κράτηση».

Ζήτησε οι κρατούμενοι να λάβουν επαρκή ιατρική και ψυχιατρική βοήθεια και να έχουν πιο συχνά επαφή με την οικογένειά τους.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας «εξετάζει την έκθεση», δήλωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Το κέντρο κράτησης στο Γκουαντάναμο δημιουργήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 2002 προκειμένου να μεταφερθούν εκεί ύποπτοι για τρομοκρατία, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Έκτοτε αναδείχθηκε σε σύμβολο του αμερικανικού «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».

Όταν ανέλαβε την προεδρία ο Τζο Μπάιντεν, το 2021, στο Γκουαντάναμο κρατούνταν 40 άνθρωποι. Η κυβέρνησή του έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κλείσει το κέντρο κράτησης, αλλά δεν έχει παρουσιάσει κάποιο σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μετά τον επαναπατρισμό δύο αδελφών στο Πακιστάν τον Φεβρουάριο, στο Γκουαντάναμο μένουν 30 κρατούμενοι.

