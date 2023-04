Οικονομία

Αγορά: “Ανάσταση” από τα πασχαλινά ψώνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία απο την πορεία των πωλήσεων στο λιανεμπόριο κατά την προπασχαλινή περίοδο.

Ικανοποίηση εκφράζει η πλειονότητα των εμπόρων από την αγοραστική κίνηση την εφετινή πασχαλινή περίοδο η οποία πλησίασε τα προ πανδημίας επίπεδα μοιράζοντας αισιοδοξία στις επιχειρήσεις παρά το δυσμενές περιβάλλον.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας και αντιπρόεδρος GRECA, η προσέλευση των καταναλωτών ήταν πολύ μεγάλη τόσο στις κεντρικές όσο και στις περιφερειακές αγορές δίνοντας στις εμπορικές επιχειρήσεις μια μικρή ανάσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά κινήθηκε καλύτερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ σε σχέση με το 2019 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

«Η πασχαλινή εορταστική περίοδος, παρά τη μικρή της διάρκεια και τις υψηλές τιμές στα τρόφιμα, εκτιμάται πως ξεπέρασε την αγοραστική κίνηση των προηγούμενων ετών» ανέφερε πρόσφατα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, προσθέτοντας πως «ο τζίρος του Πάσχα, που θα αποτυπωθεί στα στατιστικά του Μαΐου, είναι βέβαιο πως θα ξεπεράσει με διψήφιο ποσοστό το 1,5 δισ. ευρώ της περυσινής χρονιάς». Ακόμη, ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι, παρά τους αρχικούς ενδοιασμούς για περιορισμένη κατανάλωση λόγω ακρίβειας, η κίνηση ήταν αυξημένη τόσο στις αγορές τροφίμων όσο και στα εμπορικά καταστήματα. «Στις περισσότερες κεντρικές εμπορικές αγορές των περιοχών της Αττικής οι πωλήσεις ήταν βελτιωμένες και ο μέσος όρος επισκεψιμότητας στα μαγαζιά, αισθητά αυξημένος. Οι γονείς και οι νονοί, όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος, με κάθε δυνατό τρόπο ανταποκρίθηκαν αξιοπρεπώς στις οικογενειακές και κοινωνικές τους υποχρεώσεις, αγοράζοντας τα παραδοσιακά πασχαλινά δώρα στα βαφτιστήρια τους. Το "πασχαλινό" και το "καλάθι των νονών" έκαναν τη δουλειά τους, αφού λειτούργησαν προληπτικά για τη συγκράτηση των τιμών», τόνισε ο ίδιος.

Προβληματίζουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Την ίδια στιγμή, οι πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξημένα κόστη συνεχίζουν, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, να προβληματίζουν τον εμπορικό κόσμο που βλέπει το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών να καταναλώνεται όλο και περισσότερο στα σούπερ μάρκετ για την αγορά βασικών ειδών διατροφής. «Μεγάλο μέρος του εισοδήματος καταναλώνεται στα σούπερ μάρκετ ενώ για όγδοο συνεχόμενο μήνα οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται πάνω από τον πληθωρισμό. Οι καταναλωτές, μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον ασφυκτιούν, ενώ γεμίζουν το καλάθι τους με λιγότερα και φθηνότερα προϊόντα επιλέγοντας με βασικό κριτήριο την τιμή και όχι την ποιότητα. Ακόμα και η αύξηση 9% που έγινε στον κατώτατο μισθό έχει απορροφηθεί από την αύξηση των τιμών των προϊόντων βασικών αναγκών» τόνισε ο κ. Σαββίδης και συμπλήρωσε: «το επόμενο διάστημα, εάν δεν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται οι τιμές στα προϊόντα, η κατάσταση δεν θα είναι διαχειρίσιμη στην αγορά και ειδικότερα στα σούπερ μάρκετ».

Έρευνα που πραγματοποίησε τον περασμένο Μάρτιο ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας έδειξε, σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν υποδειχθεί από τον εμπορικό κόσμο και τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Αυτά αφορούν στην πολιτική σταθερότητα και στην χρηματοδότηση των μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, όπως διευκρίνισε, οι επερχόμενες εκλογές εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την καταναλωτική κίνηση στην αγορά καθώς επίσης και την ψυχολογία των καταναλωτών δοκιμάζοντας για μια ακόμα φορά τις αντοχές των επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι έμποροι που αποτελούν τον κορμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, θίγουν την ανύπαρκτη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα που συνεχίζει να απειλεί την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Με θετικό πρόσημο οι πασχαλινές online αγορές

Αναφορικά με τις ηλεκτρονικές αγορές, ο κ. Σαββίδης επεσήμανε ότι ξεπέρασαν κάθε προσδοκία κατά την εφετινή εορταστική περίοδο του Πάσχα. «Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων ενώ ο ανταγωνισμός εντείνεται με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επιδιώκουν τη δραστηριοποίησή τους στη χώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο η ανοδική χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και γενικότερα του ίντερνετ στην Ελλάδα συνεχίζεται ενώ μία στις πέντε ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις (ποσοστό 20%) διαθέτουν ηλεκτρονικό κανάλι, δηλαδή το 90% είναι προέκταση φυσικού καταστήματος.

Πώς διαμορφώθηκαν όμως οι online αγορές των Ελλήνων καταναλωτών το Πάσχα; Το Skroutz, κατέγραψε την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών στις online αγορές κατά την περίοδο 1-16/4/2023 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 9-24/4/2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, ο παραγόμενος τζίρος των καταστημάτων στο Skroutz Marketplace για την εξεταζόμενη περίοδο του 2023 σημείωσε αύξηση κατά 12,76% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Αύξηση παρουσίασε και η μέση τιμή του καλαθιού του καταναλωτή αγγίζοντας σχεδόν τα 60 ευρώ (αύξηση 16,65% σε σχέση με πέρυσι).

Την ίδια στιγμή σημαντικά αυξήθηκε και ο αριθμός των παραγγελιών, αγγίζοντας το 40,52% σε σύγκριση με το 2022, που πραγματοποιήθηκαν μέσω Skroutz κατά το εξεταζόμενο διάστημα, γεγονός που σκιαγραφεί την τάση των καταναλωτών να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τις online αγορές. Τα στοιχεία για το shopping on-the-go, δείχνουν ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στα ψώνια μέσω εφαρμογών. Πιο συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των επισκέψεων στο skroutz app με ποσοστό 67%, ενώ οι επισκέψεις στην ιστοσελίδα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την περυσινή πασχαλινή περίοδο.

Οι λευκές συσκευές μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων. Σύμφωνα με το Skroutz, η λίστα με τις top 10 κατηγορίες εμπεριέχει: πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, κουζίνες & φούρνοι, εστίες κουζίνας, οικιακά κλιματιστικά Inverter, τηλεοράσεις, απορροφητήρες κουζίνας, επεξεργαστές και μνήμες RAM. Μάλιστα, η κατηγορία «πλυντήρια ρούχων» σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2022 αγγίζοντας το 800% σχεδόν.

H μεγαλύτερη online αγοραστική κίνηση σημειώθηκε τη Δευτέρα 03 Απριλίου, μια εβδομάδα ακριβώς πριν την Μεγάλη εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα ψώνια της τελευταίας στιγμής, μετατρέπονται και σε online συνήθεια. Τέλος, πάνω από 2.000 παραγγελίες έγιναν με το πρόγραμμα «Δόσεις για όλους» (Buy Now, Pay Later) που προσφέρει η Skroutz, με τη μέση παραγγελία να αγγίζει τα 400 ευρώ, ενώ οι καταναλωτές που επέλεξαν το Google Pay ως τρόπο πληρωμής πραγματοποίησαν αγορές αξίας 45 ευρώ κατά μέσο όρο.P

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

S&P: αναβάθμιση των προοπτικών του αξιόχρεου της Ελλάδας

Μετρό Θεσσαλονίκης - Σταθμός Βενιζέλου: Οι αρχαιότητες επιστρέφουν (εικόνες)

Φιλιππίνες: Βρέθηκε ναυάγιο πλοίου με 1000 επιβάτες από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (εικόνες)