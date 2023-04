Πολιτική

Πέθανε ο Βασίλης Σαραντίτης

Θλίψη σκόρπισε στον πολιτικό κόσμο η είδηση θανάτου του Βασίλη Σαραντίτη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, ο Βασίλης Σαραντίτης, επιφανής νομικός, με ιδιαίτερη και επιτυχή σταδιοδρομία στον χώρο της Ναυτιλίας.

Γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1938 στη Νεάπολη Λακωνίας, ενώ αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ναυτικό και το Ασφαλιστικό Δίκαιο στο Λονδίνο.

Ο εκλιπών διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας επί υπουργίας του Γιώργου Κατσιφάρα, με τον οποιο υπήρξαν αδελφικοί φίλοι. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Πειραιώς επί ΠΑΣΟΚ και επανεξελέγη το 1989, οπότε και αποχώρησε ναπό την πολιτική.

Διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου για ναυτιλιακά θέματα (1981-1982) και γενικός γραμματέας του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (1982-1983). Το 1985 και τον Ιούνιο του 1989 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ και χρημάτισε υφυπουργός Εθνικής Άμυνας (1986), υπουργός Εμπορίου (1986-1987), υπουργός αναπληρωτής Μεταφορών και Επικοινωνιών (1987-1988) και υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας (1988-1989). Παράλληλα, ήταν νομικός σύμβουλος του Παπανδρέου από το 1975.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 25 Απριλίου, στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Φιλοθέης.

