Εκλογές - Τσίπρας από Μουδανιά: ήρθε η ώρα για μία μεγάλη πολιτική αλλαγή

Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στα Νέα Μουδανιά.

«Ως εδώ, ήρθε η ώρα για μία μεγάλη πολιτική αλλαγή, ήρθε η ώρα να ξαναφέρουμε στον τόπο τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος σε πολίτες στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, ο οποίος σημείωσε πως «ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται σε πανικό και λέει ξεδιάντροπα ψέματα».

Ο κ. Τσίπρας έφτασε υπό βροχή στα Νέα Μουδανιά, περπάτησε στον παραλιακό πεζόδρομο, συνομίλησε με καταστηματάρχες και καταναλωτές και μίλησε στους πολίτες που τον υποδέχθηκαν.

«Δεν πειράζει που σήμερα είναι μία βροχερή και μουντή μέρα, η 21η του Μάη θα είναι μία λαμπρή μέρα, θα είναι μία ηλιόλουστη μέρα για την πατρίδα μας, γιατί ο ελληνικός λαός, η μεγάλη τους πλειοψηφία, δεν αντέχει άλλο αυτήν την πορεία, αυτήν την κατάντια της χώρας», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο την απαξίωση και την εξαπάτηση από μία κυβέρνηση που έταξε στη μεσαία τάξη, στους εργαζόμενους, στους νέους ανθρώπους μία καλύτερη ζωή και εξαπάτησε τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τη μεσαία τάξη, τους συνταξιούχους και στοχοποίησε τους νέους και τους εργαζόμενους.

Ο κ. Μητσοτάκης έταξε καλύτερους μισθούς και εισοδήματα, καλύτερες δουλειές, καλύτερες συντάξεις. Και τι έγινε τελικά τέσσερα χρόνια μετά; Τι έγιναν οι υποσχέσεις για καλύτερους μισθούς και καλύτερα εισοδήματα στη μεσαία τάξη που την είχαν κάνει προεκλογικά σημαία; Κατάντησε σήμερα η μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια στο σούπερ μάρκετ, στη βενζίνη, στο ηλεκτρικό ρεύμα. Τι έγιναν οι καλύτερες δουλειές που έταξαν για τους νέους ανθρώπους; Κατάντησαν να μην υπάρχει σήμερα ένα πλαίσιο εργασιακής νομιμότητας, όπως υπήρχε πάντοτε στον τόπο. Οι υπερωρίες είναι απλήρωτες, το 8ωρο έχει καταργηθεί. Τι έγιναν οι υποσχέσεις στους συνταξιούχους; Κατήργησαν τη 13η σύνταξη, που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ήταν ψίχουλα, μας έλεγαν τότε. Υποσχέθηκαν, όμως, ότι θα την κρατήσουν. Δεν έδωσαν τα αναδρομικά. Επτά δισ. ευρώ στερήθηκαν συνολικά οι συνταξιούχοι. Το χειρότερο για τη χώρα δεν είναι η απαξίωση, δεν είναι οι ψεύτικες υποσχέσεις, είναι ότι την έχει βυθίσει σε ένα καθεστώς βαθιάς διαφθοράς και αναξιοκρατίας. Την Ελλάδα την έχουν πάει χιλιόμετρα μακριά από το ευρωπαϊκό κεκτημένο».

Ο κ. Τσίπρας απάντησε στα περί «τερατογένεσης» που είπε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως τερατογένεση μία κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας στην Ελλάδα. Θέλω να του πω ότι αν υπάρχει ένα τέρας το οποίο πρέπει να ηττηθεί, αυτό είναι η δική του κυβέρνηση. Η κυβέρνηση των παράνομων παρακολουθήσεων, η κυβέρνηση της ακρίβειας, η κυβέρνηση της διαφθοράς. Αυτό είναι το τέρας που μας κυβερνούσε αυτά τα χρόνια».

Για τον πρωθυπουργό είπε ότι «τον έχουν πάρει χαμπάρι στην Ευρώπη και πλέον δεν έχει συμμάχους», ενώ αναφέρθηκε στη χθεσινή συνάντηση με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, επισημαίνοντας: «Εκεί, το Βερολίνο δεν είναι πια ένας στενός φίλος και σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Σόιμπλε δεν υπάρχει πια και δεν θα μπορεί να λέει "βάστα Σόιμπλε" όταν εμείς θα δίνουμε τη μάχη για να στήσουμε όρθια την κοινωνία, να αναστήσουμε την κοινωνία. Το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι σήμερα υπάρχουν προοδευτικές κυβερνήσεις και υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση και στη Γερμανία αντί για τον Σόιμπλε. Μία προοδευτική κυβέρνηση, η οποία δεν βλέπει ως τερατογένεση τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη αλλά βλέπει ως ρεαλιστική και καλοδεχούμενη την προοπτική μιας κυβέρνησης που θα προσπαθήσει να ξαναδώσει ανάστημα στο διεθνές γίγνεσθαι στην Ελλάδα και να ανατάξει την κοινωνία και την οικονομία. Μία κυβέρνηση προοδευτική όχι μόνο δεν θα είναι τερατογένεση αλλά θα είναι η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα, για την κοινωνία, για τον ελληνικό λαό».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνθηκε και στους «συντηρητικούς» πολίτες, οι οποίοι, όπως είπε, «αισθάνονται ντροπιασμένοι από μία κυβέρνηση, η οποία δεν έχει καμία σχέση και με τις αρχές της συντηρητικής παράταξης».

«Αυτοί που μας κυβερνούν σήμερα δεν είναι ένα κόμμα, είναι μία οικογένεια ανώνυμη εταιρεία, Μητσοτάκης ΑΕ είναι. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία», σημείωσε και υπογράμμισε: «Ο κ. Μητσοτάκης συνειδητοποιεί ότι τελειώνει ο χρόνος του, βρίσκεται σε πανικό και κινδυνολογεί. Φτάνει στο σημείο να πει αυτό το ξεδιάντροπο ψέμα ότι στον τόπο τα μνημόνια τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τα έφερε η Νέα Δημοκρατία. Το κόμμα του χρεωκόπησε την Ελλάδα δύο φορές, και αυτή που βγάλαν τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισαν το χρέος και αφήσαν 37 δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία για να τα διαχειριστεί ο ίδιος, ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε ότι αν εκλεγεί κυβέρνηση θα φέρει αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών και ένα τίμιο και αποτελεσματικό κράτος και αναφέρθηκε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για «Δικαιοσύνη παντού».

Αναλυτικά:

Για την αύξηση μισθών, είπε ότι θα υλοποιηθεί με τη θέσπιση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ και την ετήσια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, με το ξεπάγωμα των τριετών, με αύξηση κατά 10% στους μισθούς του Δημοσίου, που έχουν να δουν αύξηση εδώ και 14 χρόνια, ενώ για τους συνταξιούχους με την επιστροφή των αναδρομικών και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.

Για τη μείωση τιμών, αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ, την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτερα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικούς, αποτελεσματικούς ελέγχους στην αγορά απέναντι στην αισχροκέρδεια. «Όταν μας λένε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη τους απαντάμε "ναι, αλλά η αισχροκέρδεια είναι ελληνική και έχει την υπογραφή του κ. Μητσοτάκη"», τόνισε.

Για τη ρύθμιση χρεών, επεσήμανε ότι αυτή θα γίνει μέσα από ένα σχέδιο με μεγάλη διαγραφή της ονομαστικής αξίας του χρέους και ρυθμίσεις, ενώ εστίασε στο σχέδιο που παρουσίασε πρόσφατα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που, όπως υπογράμμισε, «έχει και τη σφραγίδα της Λούκας Κατσέλη και είναι ένα σχέδιο το οποίο θα δώσει ανάσα και προοπτική στη μεσαία τάξη και θα διατηρήσει την περιουσία στην ιδιοκτησία της μεσαίας τάξης, που έχει σήμερα περάσει στα κοράκια και στα funds».

Σε ό,τι αφορά στις εκλογές της 21ης Μαΐου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Αυτές οι εκλογές είναι οι πρώτες εκλογές στον τόπο με ένα σύστημα δικαιοσύνης: Κάθε ψήφος αντιστοιχείται ισότιμα μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι, όμως, εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον της χώρας. Εκλογές με απλή αναλογική δεν σημαίνει εκλογές αδιαφορίας ή εκλογές χαλαρής ψήφου, σημαίνει ότι στις 21 του Μάη η επιλογή που θα κάνει ο καθένας και η καθεμιά θα είναι κρίσιμη για το μέλλον.

Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει: Η πρωτιά, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την επόμενη μέρα προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας μακράς πνοής και σταθερότητας. Η νίκη της ΝΔ, αν συμβεί, θα μας οδηγήσει σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές, σε πολιτική αστάθεια και σε αβεβαιότητα. Λέμε, επίσης, στους πολίτες κάτι πάρα πολύ απλό: Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει την ήττα της ΝΔ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να ηττηθεί ο Μητσοτάκης και η πολιτική του, αν δεν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, ούτε μαθηματικά, ούτε πολιτικά, ούτε ηθικά. Ας έχουμε υπόψη μας ότι η ψήφος μας θα δώσει την προοπτική της διακυβέρνησης για την επόμενη μέρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε απλή αναλογική.

Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό: Κάνε αυτή την ήττα ακόμη μεγαλύτερη, δώσε τη δυνατότητα την επομένη των εκλογών να σχηματιστεί μια ισχυρή, μακράς πνοής κυβέρνηση των νικητών με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, που θα δώσει προοπτική, θα δώσει ανάσα, θα δώσει όραμα, θα δώσει ελπίδα».

