Κόσμος

Ουκρανία - Leopard: Η Ισπανία στέλνει έξι άρματα μάχης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Τέσσερα άλλα Leopard επισκευάζονται και, όταν ολοκληρωθεί η επισκευή τους, θα φύγουν κι αυτά για την Ουκρανία», πρόσθεσε η υπουργός.

Τα έξι άρματα μάχης Leopard, που έχει υποσχεθεί η Ισπανία στην Ουκρανία, αναχώρησαν δια θαλάσσης χθες, Παρσκευή, το βράδυ και θα φθάσουν στον προορισμό τους μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

«Τα Leopard (...) καθώς και μια εικοσαριά οχήματα μεταφοράς, φορτώθηκαν στο λιμάνι του Σανταντέρ (βόρεια Ισπανία) και κατευθύνονται προς την Ουκρανία, όπου θα φθάσουν μέσα σε πέντε ως έξι ημέρες», δήλωσε η Ρόμπλες σε δημοσιογράφους.

«Τέσσερα άλλα Leopard επισκευάζονται και, όταν ολοκληρωθεί η επισκευή τους, θα φύγουν κι αυτά για την Ουκρανία», πρόσθεσε η υπουργός.

Η Μαδρίτη είχε ανακοινώσει την αποστολή αυτών των αρμάτων μάχης στο πλαίσιο της αρωγής των ευρωπαϊκών χωρών προς την Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επίθεση.

Αφού αντιστάθηκαν όλο το χειμώνα στις ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο, οι ουκρανικές δυνάμεις ετοιμάζουν μια αντεπίθεση για την άνοιξη ή το καλοκαίρι.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αθήνα

Χαλκηδόνα: Ο μητροκτόνος ταξίδεψε 60 χιλιόμετρα με την σορό στο αυτοκίνητο

Βόλος: στη φυλακή άνδρας που βρέθηκε για 7η φορά να οδηγεί μεθυσμένος