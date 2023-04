Πολιτική

Κουτσούμπας: Δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή, για να ανοίξει δρόμος για αλλαγές

Στη Φθιώτιδα βρέθηκε ο ΓΓ του ΚΚΕ, ο οποίος και παρέστη σε επιμνημόσυνη δέηση για τους αγωνιστές του ΕΑΜ.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας περιοδεύει σήμερα σε χωριά του νομού Φθιώτιδας, όπου είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ. Τον κ. Κουτσούμπα συνοδεύουν, μεταξύ άλλων, το μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας Κώστας Μπασδέκης και η υποψήφια βουλευτής Φθιώτιδας Δήμητρα Γεροκούδη.

Μιλώντας σε κατοίκους στην Ομβριακή Φθιώτιδας, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρθηκε στην επίσημη προκήρυξη των εκλογών μετά και την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τονίζοντας πως «τυχαίνει η αναγγελία της επίσημης έναρξης της εκλογικής μάχης εκ μέρους του ΚΚΕ να γίνεται από την Ομβριακή, από τη Φθιώτιδα. Αυτό έχει και τη συμβολική του σημασία. Σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε και εδώ, στον νομό Φθιώτιδας, πιο δυνατό το ΚΚΕ. Νομίζουμε ότι αξίζει να έχει βουλευτή η Φθιώτιδα του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή. Είναι το κόμμα που όσο πιο δυνατό είναι μέσα στη Βουλή και μέσα στον λαό τόσο δυνατός θα γίνεται ο ίδιος ο λαός για να παλεύουμε καλύτερα τα προβλήματα, τις θέσεις, τα ζητήματα που αφορούν την Ομβριακή, που αφορούν την επαρχία Δομοκού, που αφορούν τον νομό Φθιώτιδας, που αφορούν ολόκληρη τη χώρα. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα και έρχονται και νέα».

Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για τις εξελίξεις στην οικονομία επισημαίνοντας: «Ακούσατε τι έγινε με τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούτε τι λένε τα κυβερνητικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, που λένε ότι περιμένουν την επενδυτική βαθμίδα, χωρίς να λένε όμως στον λαό ότι αυτή η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει νέα εργασιακά μέτρα, νέα κάτεργα για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερη εκμετάλλευση, όχι αυξήσεις μισθών, όχι αυξήσεις συντάξεων, νέες αντιδραστικές αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, δεν προβλέπει μέτρα για τους αγρότες, προβλέπει νέα φοροληστεία με βάση τις καινούργιες αποφάσεις, πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας και περιουσίας των λαϊκών οικογενειών οι οποίες δεν έχουν να πληρώσουν γιατί τα κοράκια των τραπεζών έχουν πέσει πάνω για να ξεζουμίσουν τον λαό».

«Άρα, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά το τι θα ρίξει στην κάλπη και κυρίως τι θα γίνει την άλλη μέρα, ποια δύναμη θα έχει δίπλα του στους αγώνες του για να περνάει φιλολαϊκά μέτρα, για να μπορεί να έχει κατακτήσεις, για να μπορεί να ανατρέπει αντιδραστικούς νόμους», κατέληξε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στους Βελεσιώτες Δομοκού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρευρέθη στους Βελεσιώτες Δομοκού, στην επιμνημόσυνη δέηση για τους αγωνιστές της ΕΑΜικής Αντίστασης Δημήτρη Κουτσούμπα, ιερέα-δάσκαλο, και Κωνσταντίνο Κουτσούμπα, που εκτελέστηκαν τον Απρίλιο του 1944 από τους ναζί. Πρόκειται για τον παππού και τον θείο του γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, τον οποίο υποδέχθηκαν φίλοι, συγγενείς και συγχωριανοί, ανάμεσα τους και ο δήμαρχος Δομοκού, Χ. Λιόλιος. Τη δέηση τέλεσε ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών.

Μετά το τέλος της δέησης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο κ. Κουτσούμπας ανέφερε: «Για μας, για όλη την οικογένεια, για το χωριό, για την πατρίδα, δεν είναι μόνο μέρα μνήμης σήμερα, αλλά είναι και μέρα υπόσχεσης να συνεχίσουμε στα ιδανικά που πάλεψαν και ο παπα-Δημήτρης Κουτσούμπας, οδηγώντας τον εαυτό του, τον γιο του και άλλους από τους Γερμανούς ναζί κατακτητές στον θάνατο, αλλά ο θάνατος σημαίνει αθανασία στη σκέψη μας, στη ζωή μας. Τελικά η θυσία τους αποδίδει καρπούς γιατί συνεχίζουμε αυτόν τον μεγάλο ηρωικό αγώνα που έκαναν εκείνοι οι ΕΑΜίτες αγωνιστές, αλλά και οι μετέπειτα συνεχιστές τους σε όλους τους αγώνες του λαού μας».

Ο μητροπολίτης Φθιώτιδος εξήρε το παράδειγμα των αγωνιστών ηρώων τονίζοντας πως «είναι ήρωες της πατρίδας, της πίστης, των ιδανικών του λαού μας, ήρωες της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας» και σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως ο μαρτυρικός θάνατός τους «αποτελεί μία αιώνια παρακαταθήκη για όλους μας ανεξαιρέτως και ιδιαίτερα για τους σύγχρονους Έλληνες, τους σύγχρονους Ευρωπαίους, τους σύγχρονους πολίτες».

«Πώς είναι δυνατόν όταν έχει υπογραφεί η ελευθερία με τόσο αίμα και με τέτοιο αίμα, πώς είναι δυνατόν να ανεχόμαστε να εργαλειοποιείται η πίστη, η εκκλησία, η πατρίδα, να εργαλειοποιούνται ιδανικά από νοσταλγούς και διαδόχους αυτών που οδήγησαν στο μαρτύριο τον πατέρα Δημήτριο και τόσους άλλους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για εμάς, που μας συγκινεί αλλά και μας δίνει δύναμη. Η θυσία αυτών των ανθρώπων αποτελεί για εμάς πηγή έμπνευσης και δύναμης για να σταθούμε όρθιοι όσο μπορούμε σε ένα δύσκολο σήμερα», κατέληξε.

Αργότερα, στο καφενείο του χωριού Βελεσιώτες, με αφορμή την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε πως «στη δύσκολη αυτή μάχη πιστεύουμε ότι μπορεί ο ελληνικός λαός -το κίνημά του- να είναι πιο δυνατός και να έχει αποτελέσματα στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει, για να ανοίξει ένας δρόμος καλύτερος για αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία, προς το συμφέρον των εργαζομένων, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, της νεολαίας, των γυναικών, όλων των οικογενειών που υποφέρουν όλα αυτά τα χρόνια απ' την πολιτική των εκάστοτε κυβερνήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει με ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ στη Βουλή. Θα "πέσουν" πολλά εκβιαστικά διλήμματα, πολλές υποσχέσεις, οι οποίες τελικά δεν ανταποκρίνονται ούτε στην πραγματικότητα, τις οποίες ξεχνάνε -τα διάφορα κόμματα που κυβέρνησαν και θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν- την επόμενη αμέσως των εκλογών».

Επίσης, ανέφερε πως «το ΚΚΕ θα είναι μπροστά» στους λαϊκούς αγώνες μέσα κι έξω από τη Βουλή και υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι «ειδικά στη Φθιώτιδα αξίζει να υπάρχει βουλευτής του ΚΚΕ. Τόσα χρόνια, δεκαετίες, δεν υπήρχε και είδατε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, καθώς ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα των μνημονίων καταργήθηκαν, ούτε άλλοι νόμοι καταργήθηκαν, αντίθετα νομοθετούνται συνεχώς αντιλαϊκά μέτρα και έρχονται και καινούργια μέτρα μετά τις εκλογές».

«Γι' αυτό χρειάζεται βουλευτής του ΚΚΕ και από τη Φθιώτιδα, χρειάζονται πολλοί βουλευτές απ' όλους τους νομούς της χώρας, έτσι ώστε να δυναμώσουμε, να αποκαλύπτουμε, να σας ενημερώνουμε έγκαιρα και να μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να πιέζουμε, να διεκδικούμε ώστε να έχουν αποτελέσματα τα αιτήματα σας», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουτσούμπας μίλησε για τα μεγάλα προβλήματα των βιοπαλαιστών αγροτών της περιοχής, σημειώνοντας ότι «ο αγρότης δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να καλλιεργήσει, δεν μπορεί να μείνει στο χωριό του», ενώ παρουσιάζεται και το φαινόμενο συρρίκνωσης του πληθυσμού της υπαίθρου και φυγής των νέων.

«Σ' αυτά πρέπει να μπει ένας φραγμός, πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά χρειάζεται άλλη πολιτική, χρειάζεται πραγματικά ο λαός να είναι στην εξουσία, χρειάζεται να έχει την οικονομία, την παραγωγή στα χέρια του, χρειάζεται να ελέγχει τους εκλεγμένους και να μπορεί να τους ανακαλεί ανά πάσα στιγμή», τόνισε.

«Τέτοιο πρόγραμμα έχει το ΚΚΕ, γι' αυτό αγωνίζεται, εμείς δεν λέμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά», επεσήμανε ο γγ της ΚΕ του κόμματος και κατέληξε: «Δεν αλλάζουμε τις μάσκες, όπως οι άλλοι που παίζουν τη μασκαράτα και τις κοκορομαχίες στη Βουλή με διάφορα επιμέρους ζητήματα. Γιατί υπάρχουν κεντρικά στρατηγικά ζητήματα με τα οποία καθορίζεται η πορεία του τόπου, κι όχι να ασχολούμαστε με τα σκανδαλάκια, τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα, όλη την ώρα και να μην ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, της αγροτικής παραγωγής, της βιομηχανικής παραγωγής, της ανάπτυξης του τόπου μας, της προστασίας της κατοικίας του εργαζόμενου, του φθηνού ρεύματος, του σταματήματος της διαρκούς φορολογικής επιβάρυνσης του λαού, που πληρώνει το 95% της φορολογίας, ενώ οι "μεγάλοι" βιομήχανοι, εφοπλιστές, τραπεζίτες, μεγαλέμποροι πληρώνουν μόνο το 5%, που έχουν δισεκατομμύρια για να τα βγάζουν στο εξωτερικό ή για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους».





