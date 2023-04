Πολιτική

Καλλιόπη Σπανού: Την Κυριακή η ορκωμοσία της υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών

Η κ. Σπανού είναι καθηγήτρια Διοικητικής Επιστήμης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει διατελέσει Συνήγορος του Πολίτη.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Παναγιώτη Πικραμμένου θα ορκισθεί αύριο 23 Απριλίου στις 18:00 στο Προεδρικό Μέγαρο η Καλλιόπη Σπανού, ως Υπουργός Εσωτερικών.

Ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής Υπουργού Εσωτερικών, ενόψει των εκλογών της 21ης Μαΐου.

