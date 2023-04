Πολιτική

TikTok - Τσίπρας: Δικαιοσύνη παντού σημαίνει Δικαιοσύνη για όλους στην υγεία (βίντεο)

Μέσω του Tik Tok μετέφερε με προσωπικό μήνυμα τα προβλήματα της καθημερινότητας που του λένε οι πολίτες που συναντά στις περιοδείες του.

"Δικαιοσύνη παντού σημαίνει Δικαιοσύνη για όλους και στην υγεία", αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο που ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok.

Όπως εξήγησε το Σάββατο ένας ηλικιωμένος στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής τού μετέφερε τα προβλήματα πρόσβασης στη Δημόσια Υγεία, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να γνωστοποιεί αυτή την μαρτυρία στο κοινό του Tik Tok λέγοντας:

"Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αν δεν μπορεί ο καθένας, ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα, να έχει πρόσβαση σε αξιοπρεπείς συνθήκες περίθαλψης. Αυτό για εμάς είναι δέσμευση. Γιατί Δικαιοσύνη παντού σημαίνει Δικαιοσύνη για όλους και στην υγεία".

